وزير الداخلية يعرب عن تقديره لمسيرة التعـاون الأمنـي بين البحريـن والأردن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، صباح أمس اللواء الدكتور عبيد الله عبد ربه المعايطة مدير الأمن العام بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والذي يقوم حاليا بزيارة لمملكة البحرين للمشاركة في اجتماع اللجنة الأمنية البحرينية الأردنية المشتركة، وذلك بحضور رئيس الأمن العام ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة ورئيس الجمارك والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني.
وقد رحب الوزير بمدير الأمن العام الأردني، مشيدا بالعلاقات التاريخية والوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، بفضل دعم ورعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعظم، وأخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
وأعرب وزير الداخلية عن تقديره لمسيرة التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين، والجهود المبذولة لتعزيز العمل الأمني المشترك، بما يضمن حماية المكتسبات الوطنية وتعزيز الأمن الإقليمي.
وتم خلال اللقاء، بحث مجالات التعاون والتنسيق الأمني وتعزيز آليات العمل المشترك في مجال تبادل الخبرات، بما يسهم في مواجهة التحديات الأمنية.
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