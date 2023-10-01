وزير الداخلية يعرب عن تقديره لمسيرة التعـاون الأمنـي بين البحريـن والأردن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬رحب‭ ‬الوزير‭ ‬بمدير‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬الأردني،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالعلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬والوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬بفضل‭ ‬دعم‭ ‬ورعاية‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الثاني‭ ‬بن‭ ‬الحسين،‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬الشقيقة‭.‬

وأعرب‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لمسيرة‭ ‬التعاون‭ ‬الأمني‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬والجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لتعزيز‭ ‬العمل‭ ‬الأمني‭ ‬المشترك،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬حماية‭ ‬المكتسبات‭ ‬الوطنية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬الإقليمي‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬بحث‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬الأمني‭ ‬وتعزيز‭ ‬آليات‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الأمنية‭. ‬