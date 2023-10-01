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وزير الداخلية يعرب عن تقديره لمسيرة التعـاون الأمنـي بين البحريـن والأردن

10/1/2023 7:12:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬اللواء‭ ‬الدكتور‭ ‬عبيد‭ ‬الله‭ ‬عبد‭ ‬ربه‭ ‬المعايطة‭ ‬مدير‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬بالمملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬والذي‭ ‬يقوم‭ ‬حاليا‭ ‬بزيارة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬الأمنية‭ ‬البحرينية‭ ‬الأردنية‭ ‬المشتركة،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬ووكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لشؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬ورئيس‭ ‬الجمارك‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمركز‭ ‬الوطني‭ ‬للأمن‭ ‬السيبراني‭. ‬

وقد‭ ‬رحب‭ ‬الوزير‭ ‬بمدير‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬الأردني،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالعلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬والوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬بفضل‭ ‬دعم‭ ‬ورعاية‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الثاني‭ ‬بن‭ ‬الحسين،‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬الشقيقة‭.‬

وأعرب‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لمسيرة‭ ‬التعاون‭ ‬الأمني‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬والجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لتعزيز‭ ‬العمل‭ ‬الأمني‭ ‬المشترك،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬حماية‭ ‬المكتسبات‭ ‬الوطنية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬الإقليمي‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬بحث‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬الأمني‭ ‬وتعزيز‭ ‬آليات‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الأمنية‭. ‬

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