إقالة مسؤولين محليين في العراق إثر الحريق في قرقوش

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬الوزير‭ ‬عبدالأمير‭ ‬الشمري‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مسؤولين‭ ‬آخرين‭ ‬إن‭ ‬المأساة‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬أواخر‭ ‬سبتمبر‭ ‬هي‭ ‬‮«‬حادث‭ ‬عرضي‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬قاعة‭ ‬الاحتفالات‭ ‬التي‭ ‬وقع‭ ‬فيها‭ ‬الحريق‭ ‬‮«‬لها‭ ‬طاقة‭ ‬استيعابية‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬400‭ ‬شخص‮»‬‭ ‬لكن‭ ‬عدد‭ ‬المدعوين‭ ‬بلغ‭ ‬900‭. ‬

وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬التحقيقية‭ ‬الخاصة‭ ‬بكشف‭ ‬ملابسات‭ ‬الحريق‭ ‬اللواء‭ ‬سعد‭ ‬فالح‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬نفسه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬آخر‭ ‬حصيلة‭ ‬تفيد‭ ‬بمقتل‭ ‬107‭ ‬أشخاص‭ ‬وإصابة‭ ‬82‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح‭. ‬

واوضح‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬السبب‭ ‬الرئيسي‮»‬‭ ‬للحادث‭ ‬هو‭ ‬إطلاق‭ ‬ألعاب‭ ‬نارية‭ ‬داخل‭ ‬القاعة‭ ‬بارتفاع‭ ‬فاق‭ ‬أربعة‭ ‬أمتار‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬آلات‭. ‬

وخلصت‭ ‬اللجنة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬‮«‬الألعاب‭ ‬النارية‮»‬‭ ‬أدّت‭ ‬إلى‭ ‬احتراق‭ ‬السقف‭ ‬المبني‭ ‬من‭ ‬مواد‭ ‬‮«‬سريعة‭ ‬الاشتعال‮»‬‭ ‬و«ممنوعة‮»‬،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬مواد‭ ‬للزينة‭ ‬ومواد‭ ‬صنعت‭ ‬منها‭ ‬ستائر‭ ‬القاعة،‭ ‬كلها‭ ‬سريعة‭ ‬الاشتعال‭. ‬ولاحظت‭ ‬اللجنة‭ ‬التحقيقية‭ ‬كذلك‭ ‬وجود‭ ‬‮«‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المشروبات‭ ‬الكحولية‮»‬‭ ‬ما‭ ‬ساعد‭ ‬في‭ ‬سرعة‭ ‬انتشار‭ ‬النيران،‭ ‬وفق‭ ‬فالح‭. ‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬أعلن‭ ‬الوزير‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬‮«‬إعفاء‮»‬‭ ‬خمسة‭ ‬مسؤولين‭ ‬محليين‭ ‬من‭ ‬مناصبهم‭ ‬‮«‬لثبوت‭ ‬تقصيرهم‭ ‬وإهمالهم‭ ‬وعدم‭ ‬قيامهم‭ ‬بواجباتهم‭ ‬الوظيفية‮»‬‭. ‬

وهؤلاء‭ ‬المسؤولون‭ ‬هم‭ ‬وفق‭ ‬الوزير‭ ‬قائم‭ ‬مقام‭ ‬قضاء‭ ‬الحمدانية‭ ‬ومدير‭ ‬بلدية‭ ‬قضاء‭ ‬الحمدانية‭ ‬ومدير‭ ‬شعبة‭ ‬التصنيف‭ ‬السياحي‭ ‬في‭ ‬نينوى‭ ‬ومدير‭ ‬مركز‭ ‬صيانة‭ ‬كهرباء‭ ‬الحمدانية‭ ‬ومدير‭ ‬قسم‭ ‬الإطفاء‭ ‬والسلامة‭ ‬في‭ ‬مديرية‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬نينوى‭. ‬

كذلك‭ ‬تمّ‭ ‬فتح‭ ‬تحقيق‭ ‬بحقّ‭ ‬مدير‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬‮«‬لعدم‭ ‬قيامه‭ ‬بواجباته‭ ‬واكتفائه‭ ‬بالإنذارات‭ ‬والقضايا‭ ‬الروتينية‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬الشمري‭: ‬‮«‬كان‭ ‬هناك‭ ‬تقصير‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬قائم‭ ‬مقام‭ ‬القضاء،‭ ‬والقاعة‭ ‬مبنية‭ ‬أساساً‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬متجاوز‭ ‬عليها‭... ‬لكن‭ ‬القائم‭ ‬مقام‭ ‬سمح‭ ‬بفتحها‭ ‬بدون‭ ‬موافقة‭ ‬الجهات‭ ‬الأخرى‮»‬‭. ‬

كذلك،‭ ‬وفق‭ ‬الوزير،‭ ‬قام‭ ‬صاحب‭ ‬القاعة‭ ‬بإطفاء‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائي‭ ‬فيها‭ ‬لحظة‭ ‬اشتعال‭ ‬النيران‭ ‬لاعتقاده‭ ‬بحصول‭ ‬احتكاك‭ ‬كهربائي،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬‮«‬الذعر‮»‬‭ ‬بين‭ ‬الحاضرين‭ ‬الذين‭ ‬تدافعوا‭ ‬للخروج‭. ‬

وكان‭ ‬صاحب‭ ‬القاعة‭ ‬قد‭ ‬تلقّى‭ ‬تحذيراً‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬بعد‭ ‬تفتيش‭ ‬القاعة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬وتعهّد‭ ‬بإزالة‭ ‬سقفها‭ ‬وتغيير‭ ‬المواد‭ ‬التي‭ ‬صنع‭ ‬منها‭ ‬ضمن‭ ‬مهلة‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬تنتهي‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬أكتوبر‭. ‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬14‭ ‬شخصاً‭ ‬جرى‭ ‬توقيفهم‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬التحقيق،‭ ‬ثبت‭ ‬أن‭ ‬أربعة‭ ‬منهم،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬مالك‭ ‬القاعة،‭ ‬‮«‬هم‭ ‬المسؤولون‭ ‬عن‭ ‬عملية‭ ‬نصب‭ ‬الآلات‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬إشعال‭ ‬الألعاب‭ ‬النارية‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬الداخلية‭. ‬

ومن‭ ‬ضمن‭ ‬الاجراءات‭ ‬التي‭ ‬اتخذتها‭ ‬السلطات‭ ‬أيضاً‭ ‬تغريم‭ ‬مشاريع‭ ‬مخالفة‭ ‬لإجراءات‭ ‬السلامة‭. ‬وأعلن‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬العراقي‭ ‬الخميس‭ ‬رصد‭ ‬‮«‬سبعة‭ ‬آلاف‭ ‬مشروع‭ ‬مخالف‭ ‬في‭ ‬عموم‭ ‬البلاد‭ ‬بينها‭ ‬قاعات‭ ‬مناسبات‭ ‬وفنادق‭ ‬ومطاعم‭ ‬ومشاريع‭ ‬خاصة،‭ ‬وتم‭ ‬تغريم‭ ‬أربعة‭ ‬آلاف‮»‬‭ ‬منها‭. ‬