تأجيل موعد انعقاد مؤتمر لإعادة إعمار درنة الليبية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وذكرت‭ ‬اللجنة‭ ‬التحضيرية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬عقده‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬أكتوبر،‭ ‬تم‭ ‬تأجيله‭ ‬إلى‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬لأسباب‭ ‬لوجستية‭ ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬منح‭ ‬الشركات‭ ‬‮«‬الوقت‭ ‬اللازم‭ ‬لتقديم‭ ‬الدراسات‭ ‬والمشروعات‭ ‬الناجعة‭ ‬التي‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬اعادة‭ ‬الإعمار‮»‬‭. ‬

وتم‭ ‬التأجيل‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬البلديات‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬والمناطق‭ ‬المتضررة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية‭ ‬الراغبة‭ ‬في‭ ‬المشاركة،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أوضح‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬صقر‭ ‬الجيباني‭. ‬

رغم‭ ‬افتقارها‭ ‬للاعتراف‭ ‬الدولي،‭ ‬دعت‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬‮«‬المجتمع‭ ‬الدولي‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬المؤتمر‭. ‬لكن‭ ‬يبدو‭ ‬أنها‭ ‬أعادت‭ ‬حساباتها‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬وأشارت‭ ‬الى‭ ‬أنه‭ ‬سيكون‭ ‬‮«‬مفتوحا‭ ‬أمام‭ ‬الشركات‭ ‬الدولية‮»‬‭ ‬والليبية‭ ‬فقط‭. ‬

ولمحت‭ ‬واشنطن‭ ‬الى‭ ‬أنها‭ ‬ستقاطع‭ ‬المؤتمر‭ ‬المزمع‭ ‬عقده‭.

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وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬للسفير‭ ‬الأمريكي‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬ريتشارد‭ ‬نورلاند‭ ‬نشرت‭ ‬نسخة‭ ‬منه‭ ‬بالعربية‭ ‬أن‭ ‬‮«‬عقد‭ ‬مؤتمر‭ ‬لإعادة‭ ‬الإعمار‭ ‬في‭ ‬بنغازي‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬سوف‭ ‬يكون‭ ‬أكثر‭ ‬فاعلية‭ ‬إذا‭ ‬تم‭ ‬إجراؤه‭ ‬بشكل‭ ‬مشترك‭ ‬وشامل‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬ستواصل‭ ‬‮«‬العمل‭ ‬مع‭ ‬المسؤولين‭ ‬الليبيين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬البلد‭ ‬ومع‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لدعم‭ ‬برنامج‭ ‬إعادة‭ ‬الإعمار‭ ‬الذي‭ ‬سيثق‭ ‬به‭ ‬الليبيون‮»‬‭.‬

ودعا‭ ‬نورلاند‭ ‬السلطات‭ ‬الليبية‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تشكيل‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الهياكل‭ ‬الموحدة،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬إطلاق‭ ‬جهود‭ ‬منفصلة‮»‬‭.

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رأى‭ ‬الخبير‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬الليبية‭ ‬جليل‭ ‬حرشاوي‭ ‬أن‭ ‬تأجيل‭ ‬موعد‭ ‬مؤتمر‭ ‬درنة‭ ‬يعتبر‭ ‬‮«‬انتكاسة‭ ‬متوقعة‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬لفصائل‭ ‬شرق‭ ‬ليبيا‭ ‬التي‭ ‬تأكدت‭ ‬الآن‭ ‬أنها‭ ‬ستضطر‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬بطريقة‭ ‬أو‭ ‬بأخرى‭ ‬مع‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬الغرب‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬الى‭ ‬الحكومة‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬دوليا‭ ‬في‭ ‬طرابلس‭. ‬

تشهد‭ ‬ليبيا‭ ‬انقسامًا‭ ‬منذ‭ ‬سقوط‭ ‬نظام‭ ‬معمر‭ ‬القذافي‭ ‬في‭ ‬2011‭ ‬وتتولى‭ ‬شؤونها‭ ‬حكومتان‭ ‬متنافستان‭: ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬طرابلس‭ ‬يترأسها‭ ‬عبدالحميد‭ ‬الدبيبة‭ ‬ومعترف‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬والأخرى‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬برئاسة‭ ‬أسامة‭ ‬حمّاد‭ ‬وهي‭ ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬البرلمان‭ ‬ومن‭ ‬المشير‭ ‬خليفة‭ ‬حفتر‭.‬

وفي‭ ‬اشارة‭ ‬إلى‭ ‬الفوضى‭ ‬التي‭ ‬تعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬فان‭ ‬حكومة‭ ‬الدبيبة‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬أعلنت‭ ‬استئناف‭ ‬الدروس‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬بلدية‭ ‬متضررة‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬البلاد،‭ ‬مضيفة‭ ‬أنها‭ ‬خصصت‭ ‬92‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ (‬حوالى‭ ‬18‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭) ‬من‭ ‬أجل‭ ‬صيانة‭ ‬117‭ ‬مدرسة‭ ‬متضررة‭ ‬بسبب‭ ‬الفيضانات‭. ‬

ودعا‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬عقيلة‭ ‬صالح‭ ‬مجدداً‭ ‬إلى‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬موحدة‭ ‬لتحضير‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية،‭ ‬وذلك‭ ‬لدى‭ ‬استقباله‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬البلاد‭ ‬وجنوبها،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬اظهر‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬نشره‭ ‬الأحد‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬بليحق،‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭.‬