تأجيل موعد انعقاد مؤتمر لإعادة إعمار درنة الليبية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بنغازي
– الوكالات: أعلنت سلطات شرق ليبيا أمس تأجيل موعد انعقاد المؤتمر «الدولي» لإعادة إعمار مدينة درنة التي شهدت فيضانات مدمرة في العاشر من سبتمبر، في بلد يواجه انقسام السلطة بين حكومتين متنافستين.
وذكرت اللجنة التحضيرية في بيان أن المؤتمر الذي كان من المقرر عقده في 10 أكتوبر، تم تأجيله إلى الأول والثاني من نوفمبر لأسباب لوجستية ومن أجل منح الشركات «الوقت اللازم لتقديم الدراسات والمشروعات الناجعة التي ستسهم في عملية اعادة الإعمار».
وتم التأجيل بناء على طلب البلديات في المدن والمناطق المتضررة وعدد من الشركات العالمية الراغبة في المشاركة، وفق ما أوضح رئيس اللجنة صقر الجيباني.
رغم افتقارها للاعتراف الدولي، دعت الحكومة في شرق البلاد في البداية «المجتمع الدولي» إلى المشاركة في أعمال المؤتمر. لكن يبدو أنها أعادت حساباتها هذا الأسبوع، وأشارت الى أنه سيكون «مفتوحا أمام الشركات الدولية» والليبية فقط.
ولمحت واشنطن الى أنها ستقاطع المؤتمر المزمع عقده.
وجاء في بيان للسفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند نشرت نسخة منه بالعربية أن «عقد مؤتمر لإعادة الإعمار في بنغازي في العاشر من أكتوبر سوف يكون أكثر فاعلية إذا تم إجراؤه بشكل مشترك وشامل».
وأضاف أن بلاده ستواصل «العمل مع المسؤولين الليبيين في جميع أنحاء البلد ومع الأمم المتحدة لدعم برنامج إعادة الإعمار الذي سيثق به الليبيون».
ودعا نورلاند السلطات الليبية إلى «تشكيل مثل هذه الهياكل الموحدة، بدلا من إطلاق جهود منفصلة».
رأى الخبير المتخصص في الشؤون الليبية جليل حرشاوي أن تأجيل موعد مؤتمر درنة يعتبر «انتكاسة متوقعة إلى حد كبير لفصائل شرق ليبيا التي تأكدت الآن أنها ستضطر إلى العمل بطريقة أو بأخرى مع السلطات في الغرب»، في إشارة الى الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس.
تشهد ليبيا انقسامًا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 وتتولى شؤونها حكومتان متنافستان: واحدة في طرابلس يترأسها عبدالحميد الدبيبة ومعترف بها من قبل الأمم المتحدة، والأخرى في الشرق برئاسة أسامة حمّاد وهي مدعومة من البرلمان ومن المشير خليفة حفتر.
وفي اشارة إلى الفوضى التي تعم المؤسسات في البلاد، فان حكومة الدبيبة هي التي أعلنت استئناف الدروس في 15 بلدية متضررة في شرق البلاد، مضيفة أنها خصصت 92 مليون دينار (حوالى 18 مليون يورو) من أجل صيانة 117 مدرسة متضررة بسبب الفيضانات.
ودعا رئيس البرلمان عقيلة صالح مجدداً إلى تشكيل حكومة موحدة لتحضير الانتخابات الرئاسية، وذلك لدى استقباله كبار الشخصيات في غرب البلاد وجنوبها، وفق ما اظهر مقطع فيديو نشره الأحد عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب.
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