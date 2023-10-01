برعاية خالد بن حمد.. أكبر معرض للثقافة العالمية في المنطقة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) «البحرين كوميك كون» يعود من جديد إلى حلبة البحرين الدولية
برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، تحتضن حلبة البحرين الدولية النسخة الرابعة من معرض «البحرين كوميك كون»، أكبر مهرجان للثقافة العالمية في المنطقة، خلال الفترة 6-7 أكتوبر المقبل بدعم من هيئة البحرين للسياحة والمعارض.
وسيكون الآلاف من عشاق ألعاب الفيديو ومحبي القصص المصورة والشخصيات المبتكرة من مجموعة متنوعة من العوالم والمسلسلات التلفزيونية والخيال العلمي والرسوم المتحركة والمانجا على موعد شيق مع مجموعة مميزة من تواقيع المشاهير ومعارض الرسوم المتحركة وعروض الشخصيات المبتكرة وبطولات الرياضات الإلكترونية وغرف الألعاب اللوحية ومراكز البيع المباشر وغيرها الكثير، بما يعد بإجازة نهاية أسبوع حافلة بالأنشطة الترفيهية والاحتفالات المتنوعة والكثير من المفاجآت.
باعتباره النسخة الأكبر في تاريخه بفضل دعم هيئة البحرين للسياحة والمعارض، سيستقطب المعرض هذه السنة قائمة مميزة من نجوم سينما هوليوود الأمريكية ومشاهير مسلسلات شبكة نتفلكس وأبرز أصوات استوديوهات صناعة ألعاب الفيديو العالمية، بمشاركة ضيف الشرف ألكسندر لودفيج، المعروف بدوره «بيورن» في المسلسل الدرامي التاريخي «الفايكنج»، ومن بين المشاهير إد ويستويك (جوسيب جيرلز)، لوكلين مونرو (ريفرديل)، كوبر أندروز (والكينج ديد)، كارولينا رافاسا (فالورانت)، وكارن فوكوهارا(ذا بويز).
ومن المرتقب أن يستقطب معرض «البحرين كوميك كون 2023» أكثر من 33 , 000 زائر على مستوى المملكة والمنطقة والعالم، بما يعزز موطئ قدم مملكة البحرين على الخارطة العالمية للثقافة العالمية والترفيه متعدد الأنواع، حيث يعتبر هذا المعرض جزءاً من مجموعة متنوعة من الفعاليات الترفيهية والأنشطة السياحية الكبرى التي ستحتضنها المملكة هذا العام.
وفي معرض تعليقه على هذه الفعالية، صرح الدكتور ناصر قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض بالقول: «نحن مسرورون بتعزيز أوجه التعاون مع معرض البحرين كوميك كون لاستضافة أكبر نسخة على الإطلاق ليصبح حدثا إقليميا رائداً في صناعة الثقافة العالمية. من خلال جذب عدد أكبر من مشاهير صناعة الأفلام والمسلسلات التلفزيونية وأسماء لامعة في ألعاب الفيديو إلى المملكة، واثقون بأن المعرض هذه السنة سيكون له إسهام لافت في تعزيز موقع المملكة كمركز إقليمي بارز في سياحة المعارض والمؤتمرات والترفيه والاستجمام. مع توقع استقبال أكبر عدد من جمهور الثقافة العالمية في تاريخ الفعالية وبحضور عدد من أبرز العلامات التجارية العالمية في صناعة السينما والمسلسلات التلفزيونية والرسوم المتحركة والقصص المصورة، ستحصل المملكة بكل تأكيد على زخم سياحي إقليمي وعالمي أكبر».
وأضاف الدكتور قائدي قائلاً: «نحن فخورون للغاية بتحول المملكة سريعا إلى أحد وجهات الترفيه والاستجمام المفضلة على مستوى المنطقة».
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