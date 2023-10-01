برعاية خالد بن حمد.. أكبر معرض للثقافة العالمية في المنطقة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

برعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬تحتضن‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬البحرين‭ ‬كوميك‭ ‬كون‮»‬،‭ ‬أكبر‭ ‬مهرجان‭ ‬للثقافة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬6‭-‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭.‬

وسيكون‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬عشاق‭ ‬ألعاب‭ ‬الفيديو‭ ‬ومحبي‭ ‬القصص‭ ‬المصورة‭ ‬والشخصيات‭ ‬المبتكرة‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬العوالم‭ ‬والمسلسلات‭ ‬التلفزيونية‭ ‬والخيال‭ ‬العلمي‭ ‬والرسوم‭ ‬المتحركة‭ ‬والمانجا‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬شيق‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬مميزة‭ ‬من‭ ‬تواقيع‭ ‬المشاهير‭ ‬ومعارض‭ ‬الرسوم‭ ‬المتحركة‭ ‬وعروض‭ ‬الشخصيات‭ ‬المبتكرة‭ ‬وبطولات‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وغرف‭ ‬الألعاب‭ ‬اللوحية‭ ‬ومراكز‭ ‬البيع‭ ‬المباشر‭ ‬وغيرها‭ ‬الكثير،‭ ‬بما‭ ‬يعد‭ ‬بإجازة‭ ‬نهاية‭ ‬أسبوع‭ ‬حافلة‭ ‬بالأنشطة‭ ‬الترفيهية‭ ‬والاحتفالات‭ ‬المتنوعة‭ ‬والكثير‭ ‬من‭ ‬المفاجآت‭.‬

باعتباره‭ ‬النسخة‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬بفضل‭ ‬دعم‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض،‭ ‬سيستقطب‭ ‬المعرض‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬قائمة‭ ‬مميزة‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬سينما‭ ‬هوليوود‭ ‬الأمريكية‭ ‬ومشاهير‭ ‬مسلسلات‭ ‬شبكة‭ ‬نتفلكس‭ ‬وأبرز‭ ‬أصوات‭ ‬استوديوهات‭ ‬صناعة‭ ‬ألعاب‭ ‬الفيديو‭ ‬العالمية،‭ ‬بمشاركة‭ ‬ضيف‭ ‬الشرف‭ ‬ألكسندر‭ ‬لودفيج،‭ ‬المعروف‭ ‬بدوره‭ ‬‮«‬بيورن‮»‬‭ ‬في‭ ‬المسلسل‭ ‬الدرامي‭ ‬التاريخي‭ ‬‮«‬الفايكنج‮»‬،‭ ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬المشاهير‭ ‬إد‭ ‬ويستويك‭ (‬جوسيب‭ ‬جيرلز‭)‬،‭ ‬لوكلين‭ ‬مونرو‭ (‬ريفرديل‭)‬،‭ ‬كوبر‭ ‬أندروز‭ (‬والكينج‭ ‬ديد‭)‬،‭ ‬كارولينا‭ ‬رافاسا‭ (‬فالورانت‭)‬،‭ ‬وكارن‭ ‬فوكوهارا‭(‬ذا‭ ‬بويز‭).‬

‭ ‬ومن‭ ‬المرتقب‭ ‬أن‭ ‬يستقطب‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬البحرين‭ ‬كوميك‭ ‬كون‭ ‬2023‮»‬‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬33 , 000‭ ‬زائر‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة‭ ‬والمنطقة‭ ‬والعالم،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬موطئ‭ ‬قدم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الخارطة‭ ‬العالمية‭ ‬للثقافة‭ ‬العالمية‭ ‬والترفيه‭ ‬متعدد‭ ‬الأنواع،‭ ‬حيث‭ ‬يعتبر‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الترفيهية‭ ‬والأنشطة‭ ‬السياحية‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬ستحتضنها‭ ‬المملكة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬معرض‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية،‭ ‬صرح‭ ‬الدكتور‭ ‬ناصر‭ ‬قائدي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬مسرورون‭ ‬بتعزيز‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬كوميك‭ ‬كون‭ ‬لاستضافة‭ ‬أكبر‭ ‬نسخة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬ليصبح‭ ‬حدثا‭ ‬إقليميا‭ ‬رائداً‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الثقافة‭ ‬العالمية‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جذب‭ ‬عدد‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬مشاهير‭ ‬صناعة‭ ‬الأفلام‭ ‬والمسلسلات‭ ‬التلفزيونية‭ ‬وأسماء‭ ‬لامعة‭ ‬في‭ ‬ألعاب‭ ‬الفيديو‭ ‬إلى‭ ‬المملكة،‭ ‬واثقون‭ ‬بأن‭ ‬المعرض‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬إسهام‭ ‬لافت‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬موقع‭ ‬المملكة‭ ‬كمركز‭ ‬إقليمي‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬سياحة‭ ‬المعارض‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬والترفيه‭ ‬والاستجمام‭. ‬مع‭ ‬توقع‭ ‬استقبال‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬جمهور‭ ‬الثقافة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الفعالية‭ ‬وبحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬السينما‭ ‬والمسلسلات‭ ‬التلفزيونية‭ ‬والرسوم‭ ‬المتحركة‭ ‬والقصص‭ ‬المصورة،‭ ‬ستحصل‭ ‬المملكة‭ ‬بكل‭ ‬تأكيد‭ ‬على‭ ‬زخم‭ ‬سياحي‭ ‬إقليمي‭ ‬وعالمي‭ ‬أكبر‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬الدكتور‭ ‬قائدي‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬للغاية‭ ‬بتحول‭ ‬المملكة‭ ‬سريعا‭ ‬إلى‭ ‬أحد‭ ‬وجهات‭ ‬الترفيه‭ ‬والاستجمام‭ ‬المفضلة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

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