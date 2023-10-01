دراسة تؤكد أن حمية غذائية بسيطة قد تقلل زيادة الوزن في منتصف العمر

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- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
أكدت دراسة جديدة أن إجراء تغييرات بسيطة في النظام الغذائي من الممكن أن تتحكم في زيادة الوزن في مرحلة منتصف العمر. وتنصح الدراسة بأنه يجب على الأشخاص الذين هم في منتصف العمر باستبدال البطاطس والخبز بالجزر والسبانخ، للحفاظ على السيطرة على وزنهم مع تقدمهم في السن، كما شددت الدراسة التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية، على أن زيادة تناول الكربوهيدرات، مثل المشروبات الغازية والخبز الأبيض والبطاطس أدى إلى ارتفاع معدل زيادة الوزن في منتصف العمر.
وأشارت كذلك أن إدراج الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات غير النشوية في النظام الغذائي لمن هم في منتصف العمر، يمكن أن يساعد في التحكم بشكل أفضل في وزن الجسم، ولفحص ذلك، نظر فريق الدراسة في تغيرات وزن الجسم، في مجموعة مكونة من 136432 شخصا، يبلغون من العمر 65 عاما، على فترات مدتها 4 سنوات على مدار 24 عاما.
وتم جمع هذه البيانات من المرضى المسجلين في دراسة صحة الممرضات، التي أجريت في الفترة من 1986 إلى 2010، ودراسة صحة الممرضات الثانية من 1991 و 2015 ودراسة متابعة المهنيين الصحيين من 1986 إلى 2014، وفي وقت التسجيل، كان المشاركون خالين من السرطان، أو مرض السكري، أو مشاكل في المعدة، أو أمراض القلب، أو مشاكل في التنفس، أو اضطرابات التنكس العصبي، أو أمراض الكلى المزمنة، وأكملوا استبيانات حول نمط الحياة والتاريخ الطبي والعوامل الأخرى المتعلقة بالصحة كل سنتين إلى أربع سنوات.
ووجد مؤلفو الدراسة أن المشاركين اكتسبوا في المتوسط 1.5 كيلو غرام كل 4 سنوات، ليصل إلى 8.8 كيلو غرام على مدار 24 عاما، ومع ذلك، فقد وجدوا أن زيادة 100 غرام في اليوم من النشا المضاف، ارتبطت بزيادة قدرها 1.5 كيلو غرام في الوزن على مدى 4 سنوات، فيما ارتبطت إضافة السكر المضاف بزيادة 0.9 كيلو غرام، بينما الأشخاص الذين زادوا تناولهم للحبوب المكررة مثل الخبز الأبيض زاد وزنهم بمقدار 0.8 كيلو غرام، إلى جانب أولئك الذين تناولوا كمية أكبر من النشويات مثل الذرة والبطاطس (2.6 كيلو غرام).
وكانت الارتباطات أعلى لدى الإناث، وفي أولئك الذين شملتهم الدراسة الذين يعانون من زيادة وزن الجسم.
وبينت الدراسة أن النتائج تسلط الضوء على الأهمية المحتملة لجودة الكربوهيدرات ومصدرها لإدارة الوزن على المدى الطويل.
وخلصت إلى أن الحد من السكر المضاف، والمشروبات المحلاة بالسكر، والحبوب المكررة، والخضراوات النشوية، مقابل تناول الحبوب الكاملة، والفواكه، والخضراوات غير النشوية قد يدعم الجهود المبذولة للسيطرة على الوزن في منتصف العمر.–قنا
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