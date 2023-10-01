دراسة تؤكد أن حمية غذائية بسيطة قد تقلل زيادة الوزن في منتصف العمر

الرياض – أصداف نيوز:

أكدت دراسة جديدة أن إجراء تغييرات بسيطة في النظام الغذائي من الممكن أن تتحكم في زيادة الوزن ‏في مرحلة منتصف العمر.‏ وتنصح الدراسة بأنه يجب على الأشخاص الذين هم في منتصف العمر باستبدال البطاطس والخبز بالجزر والسبانخ، للحفاظ على السيطرة على وزنهم مع تقدمهم في السن، كما شددت الدراسة التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية، على أن زيادة تناول الكربوهيدرات، مثل المشروبات الغازية والخبز الأبيض والبطاطس أدى إلى ارتفاع معدل زيادة الوزن في منتصف العمر.

وأشارت كذلك أن إدراج الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات غير النشوية في النظام الغذائي لمن هم في منتصف العمر، يمكن أن يساعد في التحكم بشكل أفضل في وزن الجسم، ولفحص ذلك، نظر فريق الدراسة في تغيرات وزن الجسم، في مجموعة مكونة من 136432 شخصا، يبلغون من العمر 65 عاما، على فترات مدتها 4 سنوات على مدار 24 عاما.

وتم جمع هذه البيانات من المرضى المسجلين في دراسة صحة الممرضات، التي أجريت في الفترة من 1986 إلى 2010، ودراسة صحة الممرضات الثانية من 1991 و 2015 ودراسة متابعة المهنيين الصحيين من 1986 إلى 2014، وفي وقت التسجيل، كان المشاركون خالين من السرطان، أو مرض السكري، أو مشاكل في المعدة، أو أمراض القلب، أو مشاكل في التنفس، أو اضطرابات التنكس العصبي، أو أمراض الكلى المزمنة، وأكملوا استبيانات حول نمط الحياة والتاريخ الطبي والعوامل الأخرى المتعلقة بالصحة كل سنتين إلى أربع سنوات.

ووجد مؤلفو الدراسة أن المشاركين اكتسبوا في المتوسط 1.5 كيلو غرام كل 4 سنوات، ليصل إلى 8.8 كيلو غرام على مدار 24 عاما، ومع ذلك، فقد وجدوا أن زيادة 100 غرام في اليوم من النشا المضاف، ارتبطت بزيادة قدرها 1.5 كيلو غرام في الوزن على مدى 4 سنوات، فيما ارتبطت إضافة السكر المضاف بزيادة 0.9 كيلو غرام، بينما الأشخاص الذين زادوا تناولهم للحبوب المكررة مثل الخبز الأبيض زاد وزنهم بمقدار 0.8 كيلو غرام، إلى جانب أولئك الذين تناولوا كمية أكبر من النشويات مثل الذرة والبطاطس (2.6 كيلو غرام).

وكانت الارتباطات أعلى لدى الإناث، وفي أولئك الذين شملتهم الدراسة الذين يعانون من زيادة وزن الجسم.

وبينت الدراسة أن النتائج تسلط الضوء على الأهمية المحتملة لجودة الكربوهيدرات ومصدرها لإدارة الوزن على المدى الطويل.

وخلصت إلى أن الحد من السكر المضاف، والمشروبات المحلاة بالسكر، والحبوب المكررة، والخضراوات النشوية، مقابل تناول الحبوب الكاملة، والفواكه، والخضراوات غير النشوية قد يدعم الجهود المبذولة للسيطرة على الوزن في منتصف العمر.–قنا