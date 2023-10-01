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مزارعو البنّ في جازان يعرضون أجود الأنواع احتفاءً بيوم القهوة العالمي

10/1/2023 3:28:51 PM
(MENAFN- Asdaf News)

الرياض – أصداف نيوز:

استثمر عدد من مزارعي البن بمنطقة جازان مشاركتهم في الاحتفاء باليوم العالمي للقهوة 2023م، لعرض أجود منتجات البنّ، التي تمثل نتاج جهدٍ سنوي لرعايتهم شجرة البن في مزارعهم في قمم الجبال وسفوحها، وعنايتهم بهذا المنتج الذي يمثل موروثًا ثقافيًا وتاريخيًا عريقًا في المملكة.

وعرّف المزارعون زوارَ معرض” البن السعودي عبق التاريخ ورؤية وطن” الذي نظمته وزارة البيئة والمياه والزراعة بمناسبة اليوم العالمي للقهوة، بمراحل رعاية البن وطرق تجفيفه ثمّ حمسه وطحنه، والأدوات التقليدية والحديثة في تحميص البن، ليكون بعد ذلك جاهزًا ومعدًا للاحتفاء بالضيوف وإكرامهم، والمفاخرة الثقافية على مستوى العالم.

واطلع زوار المعرض على جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في تطوير زراعة البن من خلال مشاريع تأهيل المدرجات الزراعية وتطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار، ومشروع مبادرة الأشجار البديلة، فضلًا عن مشروع دعم برنامج التنمية الريفية المستدام لزراعة البن، وبرنامج الزراعة العضوية للبُنّ، وتطوير الاستثمار الزراعي في مجال البن، إلى جانب مشاريع أخرى بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية“إيفاد” ، و”مشروع المساعدة الفنية لدعم وتنمية سلاسل القيمة للبُنّ”.

ووجد زوار المعرض فرصة للتعرف على مختلف الجهود التي تقدمها المنظمات والجمعيات التعاونية وبرامج الدعم المتخصصة لتحفيز مزارعي البن والتشجيع على زراعته والتوسع فيه، واستثمار جهود المزارعين وارتباطهم بشجرة البن موروثًا عريقًا، وترجمة خطط الدولة في تعزيز التنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

وأتاحت أركان القهوة والبوثات المتخصصة المشاركة فرصة لزوار المعرض للاستمتاع بمذاق القهوة الأصيلة، ثقافةَ كرم وضيافة وأصالة.–واس

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