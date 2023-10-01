مزارعو البنّ في جازان يعرضون أجود الأنواع احتفاءً بيوم القهوة العالمي

(MENAFN
- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
استثمر عدد من مزارعي البن بمنطقة جازان مشاركتهم في الاحتفاء باليوم العالمي للقهوة 2023م، لعرض أجود منتجات البنّ، التي تمثل نتاج جهدٍ سنوي لرعايتهم شجرة البن في مزارعهم في قمم الجبال وسفوحها، وعنايتهم بهذا المنتج الذي يمثل موروثًا ثقافيًا وتاريخيًا عريقًا في المملكة.
وعرّف المزارعون زوارَ معرض” البن السعودي عبق التاريخ ورؤية وطن” الذي نظمته وزارة البيئة والمياه والزراعة بمناسبة اليوم العالمي للقهوة، بمراحل رعاية البن وطرق تجفيفه ثمّ حمسه وطحنه، والأدوات التقليدية والحديثة في تحميص البن، ليكون بعد ذلك جاهزًا ومعدًا للاحتفاء بالضيوف وإكرامهم، والمفاخرة الثقافية على مستوى العالم.
واطلع زوار المعرض على جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في تطوير زراعة البن من خلال مشاريع تأهيل المدرجات الزراعية وتطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار، ومشروع مبادرة الأشجار البديلة، فضلًا عن مشروع دعم برنامج التنمية الريفية المستدام لزراعة البن، وبرنامج الزراعة العضوية للبُنّ، وتطوير الاستثمار الزراعي في مجال البن، إلى جانب مشاريع أخرى بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية“إيفاد” ، و”مشروع المساعدة الفنية لدعم وتنمية سلاسل القيمة للبُنّ”.
ووجد زوار المعرض فرصة للتعرف على مختلف الجهود التي تقدمها المنظمات والجمعيات التعاونية وبرامج الدعم المتخصصة لتحفيز مزارعي البن والتشجيع على زراعته والتوسع فيه، واستثمار جهود المزارعين وارتباطهم بشجرة البن موروثًا عريقًا، وترجمة خطط الدولة في تعزيز التنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
وأتاحت أركان القهوة والبوثات المتخصصة المشاركة فرصة لزوار المعرض للاستمتاع بمذاق القهوة الأصيلة، ثقافةَ كرم وضيافة وأصالة.–واس
MENAFN01102023007116015312ID1107172232
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.