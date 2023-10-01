صدور تعليمات معادلة الشهادات والاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية

صدور تعليمات معادلة الشهادات والاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية
التاريخ
10/1/2023 3:15:01 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - صدرت بالجريدة الرسمية، الأحد، تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023، وتعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية لسنة 2023.
كما صدرت تعليمات معدلة لتعليمات طرق دفع ضريبة المبيعات وتوريدها وتقسيطها وتأجيل دفعها لسنة 2023 .
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