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صدور تعليمات معادلة الشهادات والاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية

10/1/2023 3:15:01 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - صدرت بالجريدة الرسمية، الأحد، تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023، وتعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية لسنة 2023.
كما صدرت تعليمات معدلة لتعليمات طرق دفع ضريبة المبيعات وتوريدها وتقسيطها وتأجيل دفعها لسنة 2023 .

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