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الدفاع البريطانية تنشر مقاتلات تايفون في بولندا

10/1/2023 3:15:01 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس اليوم الأحد، أن لندن ستنشر طائراتها المقاتلة من طراز "تايفون" في بولندا، وهي خطوة أرجعها إلى "الحاجة لحماية حليف لها من روسيا".

وقال شابس في مؤتمر حزب المحافظين: "استجابة لطلب من أصدقائنا البولنديين، سيتم نشر مقاتلتنا الجوية تايفون في بولندا لدعم حليفتنا في الناتو ضد التهديد المتزايد للتدخل الروسي".
وأضاف أن "نشر طائرات مقاتلة في بولندا قبل الانتخابات، هو بمثابة إشارة قوية إلى أن بريطانيا تدعم الحرية والديمقراطية لدى حلفائها". ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في بولندا في 15 أكتوبر.
كما أعلن وزير الدفاع البريطاني أن لندن وقعت عقودا بقيمة 4 مليارات جنيه استرليني مع شركات محلية رائدة من أجل تطوير غواصات هجومية قوية.

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