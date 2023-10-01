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فعالية أركض مع زها لتمكين الأطفال ذوي الاعاقة عبر دمجهم مع الاصحاء

10/1/2023 3:15:01 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انطلقت صباح الجمعة فعالية "اركض مع زها" لأطفال الفئة العمرية (7-14) سنة التي ينظمها مركز زها الثقافي بمشاركة أطفال من ذوي الاعاقة وذلك للسنة الثالثة على التوالي تحت شعار "نركض لنرى الطريق معا" .
وتنطلق الفعالية من استاد الجامعة الأردنية برعاية مندوب رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة سمو الامير مرعد بن رعد عضو , مجلس الأمناء السيدة روان بركات.
وتستمر الفعالية التي يشارك في تنظيمها نادي ترينرز من الساعة التاسعة صباحا وحتى 12:00 ظهرا و بمشاركة 100 من الأطفال الأصحاء ومن ذوي الاعاقة بالإضافة إلى الأهالي والمنظمين.
وتهدف الفعالية الى دمج الأطفال من ذوي ‏الإعاقة مع الأطفال الأصحاء وهي من أهم الطرق نحو تمكين ذوي الاعاقة وتعزز وجودهم في المجتمع وتزيد من انخراطهم الطبيعي بالحياة اليومية وترفع لديهم الروح المعنوية .
ويسعى مركز زها الثقافي الى تنظيم هذه الفعاليات سنوياً لتعزيز دمج جميع انواع الاعاقات بالمجتمعات مع التركيز على تعزيز تقديم الخدمة لهم وعدم الفصل بينهم وبين الاخرين.

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