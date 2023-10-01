فعالية أركض مع زها لتمكين الأطفال ذوي الاعاقة عبر دمجهم مع الاصحاء

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - انطلقت صباح الجمعة فعالية "اركض مع زها" لأطفال الفئة العمرية (7-14) سنة التي ينظمها مركز زها الثقافي بمشاركة أطفال من ذوي الاعاقة وذلك للسنة الثالثة على التوالي تحت شعار "نركض لنرى الطريق معا" .
وتنطلق الفعالية من استاد الجامعة الأردنية برعاية مندوب رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة سمو الامير مرعد بن رعد عضو , مجلس الأمناء السيدة روان بركات.
وتستمر الفعالية التي يشارك في تنظيمها نادي ترينرز من الساعة التاسعة صباحا وحتى 12:00 ظهرا و بمشاركة 100 من الأطفال الأصحاء ومن ذوي الاعاقة بالإضافة إلى الأهالي والمنظمين.
وتهدف الفعالية الى دمج الأطفال من ذوي الإعاقة مع الأطفال الأصحاء وهي من أهم الطرق نحو تمكين ذوي الاعاقة وتعزز وجودهم في المجتمع وتزيد من انخراطهم الطبيعي بالحياة اليومية وترفع لديهم الروح المعنوية .
ويسعى مركز زها الثقافي الى تنظيم هذه الفعاليات سنوياً لتعزيز دمج جميع انواع الاعاقات بالمجتمعات مع التركيز على تعزيز تقديم الخدمة لهم وعدم الفصل بينهم وبين الاخرين.
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