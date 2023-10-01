قرار حكومي بشأن جمعية البنوك

قرار حكومي بشأن جمعية البنوك
التاريخ
10/1/2023 3:15:00 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - صدر في الجريدة الرسمية ، الاحد ، نظام معدل لنظام جمعية البنوك .
وتاليا نص التعديل :
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN01102023000208011052ID1107172219
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.