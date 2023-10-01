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قرار حكومي بشأن جمعية البنوك

10/1/2023 3:15:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - صدر في الجريدة الرسمية ، الاحد ، نظام معدل لنظام جمعية البنوك .
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