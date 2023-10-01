Sunday, 01 October 2023 11:46 GMT

بوريل يكشف تفاصيل الاجتماع مع وزير الدفاع الأوكراني الجديد

10/1/2023 3:15:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتبر رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل أن "حرب روسيا ضد أوكرانيا تشكل تهديدا وجوديا لنا جميعا" مشيرا إلى مناقشته مع وزير دفاع أوكرانيا رستم عمروف المساعدات العسكرية إلى كييف.

وكتب جوزيب بوريل عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، بعد اللقاء الشخصي الأول له مع وزير الدفاع الأوكراني الجديد نسبيا رستم عمروف (أوميروف): "في أول لقاء شخصي لنا مع رستم عمروف، ناقشنا المساعدة العسكرية المستمرة من الاتحاد الأوروبي".

MENAFN01102023000208011052ID1107172217

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث