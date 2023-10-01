بوريل يكشف تفاصيل الاجتماع مع وزير الدفاع الأوكراني الجديد

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- اعتبر رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل أن "حرب روسيا ضد أوكرانيا تشكل تهديدا وجوديا لنا جميعا" مشيرا إلى مناقشته مع وزير دفاع أوكرانيا رستم عمروف المساعدات العسكرية إلى كييف.
وكتب جوزيب بوريل عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، بعد اللقاء الشخصي الأول له مع وزير الدفاع الأوكراني الجديد نسبيا رستم عمروف (أوميروف): "في أول لقاء شخصي لنا مع رستم عمروف، ناقشنا المساعدة العسكرية المستمرة من الاتحاد الأوروبي".
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