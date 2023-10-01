ما الفرق بين صداع الضغط المرتفع والمنخفض؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- الصداع أحد الأعراض الشائعة التي تصاحب ارتفاع ضغط الدم وانخفاضه، ولكن يحدث الصداع لسبب مختلف وبخصائص معينة في كل حالة.

صداع الضغط المرتفع وصداع الضغط المنخفض هما حالتان مختلفتان تتعلقان بمستوى ضغط الدم في الجسم، هكذا يمكن الفرقة.

صداع الضغط المرتفع



الخصائص: يتميز صداع الضغط المرتفع بشعور بالألم أو الضغط حول الجبهة أو الجزء الخلفي من الرأس.

السبب: يحدث نتيجة ارتفاع طويل الأجل في ضغط الدم، والذي يمكن أن يتسبب في تضيق الأوعية الدموية وزيادة الضغط على الأعصاب في الدماغ.

الأعراض الإضافية: قد تشمل الأعراض الإضافية التي تحدث بجانب الصداع، ارتفاع ضغط الدم، والدوخة والغثيان والقيء والاضطرابات البصرية.

صداع الضغط المنخفض



الخصائص: يتميز صداع الضغط المنخفض بأنه يصاحبه شعور بالدوار أو الدوخة والإحساس بالضعف.

السبب: يحدث نتيجة انخفاض طويل الأجل في ضغط الدم، والذي يمكن أن يتسبب في توسع الأوعية الدموية وتدفق الدم ببطء إلى الدماغ.

الأعراض الإضافية: قد تشمل الأعراض الإضافية الدوار، والإرهاق، والشعور بالضعف، والغثيان.

من المهم أن يتم التشخيص الدقيق لصداع الضغط من خلال استشارة الطبيب وإجراء فحص شامل لضغط الدم وتقييم الأعراض الأخرى المرتبطة. يجب أيضًا العمل على معالجة الأسباب الأساسية لارتفاع ضغط الدم أو انخفاضه، سواء كان ذلك عن طريق تعديل نمط الحياة أو استخدام الأدوية المناسبة.

نصائح هامة لضبط ضغط الدم



هناك بعض النصائح البسيطة التي يمكن أن تساعد في ضبط ضغط الدم، وتتمثل فيما يلي:

-نظام غذائي صحي

- تقليل الأملاح

- ممارسة النشاط البدني

- تجنب التدخين

- التعامل مع التوتر

- السيطرة على الوزن

تناول الأدوية بانتظام