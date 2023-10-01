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بايدن يصف وعود ترامب الانتخابية بأنها تهديد للديمقراطية الأمريكية

10/1/2023 3:14:59 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الوعود الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تشكل تهديدا للديمقراطية الأمريكية.
وقال بايدن في مقابلة مع صحيفة "بروبوبليكا": "الوعود التي يقدمها ترامب تشكل تهديدا للديمقراطية الأمريكية"، وأشار بايدن إلى أنها تهدد الديموقراطية أيضا في أجزاء أخرى من العالم وليس فقط في الولايات المتحدة.
وحول خططه للحملة الانتخابية القادمة عام 2024، أكد بايدن أنه ليس الممثل الوحيد لحزبه (الحزب الديموقراطي) القادر على الدفاع عن الديمقراطية في الولايات المتحدة.
يذكر أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة ستجرى في شهر نوفمبر 2024.

روسيا اليوم

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