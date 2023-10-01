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هولندا توقف استخراج الغاز من أكبر حقل في أوروبا

10/1/2023 3:14:59 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أوقفت هولندا الانتاج في حقل غرونينغن الضخم الواقع في شمال البلاد، وهو أكبر حقل للغاز في أوروبا، بعد أن تعرضت المنطقة المحيطة به طوال سنوات لزلازل تزداد شدتها.
لكن السلطات ستبقي على 11 وحدة مفتوحة لسنة أخرى حالما كان الشتاء قارسا، على خلفية التوترات الجيو سياسية المستمرة، على أن تغلقها بشكل نهائي بعد ذلك.
ورغم ان أعمال استخراج الغاز من الحقل توقفت في السنوات الماضية، أبقت الحكومة الهولندية الموقع قيد العمل بسبب حالة عدم اليقين بشأن أزمة الطاقة العالمية التي أثارها الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.
وقال جان ويغبولدوس، رئيس مجلس الغاز في غرونينغن، وهي جمعية محلية تقوم بحملات لمساعدة ضحايا الزلزال، لوكالة فرانس برس "يعاني الكثير من الناس في المنطقة من مشاكل نفسية بسبب استخراج الغاز".
وفي شباط/فبراير، اتهم تقرير لجنة برلمانية السلطات الهولندية بأنها "لم تول المخاطر على المدى البعيد أي اهتمام"، مؤكداً أنه يقع على عاتق الحكومة تصحيح الوضع.

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