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الغذاء والدواء توضح بشأن لقاح الحصبة المستورد من الهند

10/1/2023 3:14:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، الأحد، إن عدم تسجيل لقاح الحصبة المستورد من الهند بسبب عدم وجود وكيل يقوم أصوليا بتسجيل هذا المطعوم.
وأكد تأييده إعطاء المطعوم، وهو مستورد من "سيروم إنستيتيوت أوف إنديا"، وقال إن خطوط الإنتاج في هذا المصنع معتمدة وهنالك أوراق تشير إلى أن هذا المطعوم متداول في بلد المنشأ.
ولم تسمع المؤسسة أن هناك إيقاف للمطعوم في بلد المنشأ، وهناك ضرورة وحاجة وطنية للتطعيم، وهناك صحة عامة ومصلحة وطنية، وهناك برنامج تطعيم وطني من أصحاب اختصاص أشاروا وأوصوا بضرورة إجراء عملية التطعيم، وفق مهيدات.
وقال مهيدات إن كل المعطيات والمعززات لإجراء التطعيم موجود، وكل ما يثبت مأمونية هذا المطعوم تم تقديمه للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، وبناء عليه تم إصدار شهادة سماح استيراد للجهة المستفيدة وهي وزارة الصحة الأردنية.
ورأى وجود لغط بشأن التسجيل وخلط ما بين إذا كان الدواء أو المستحضر الصيدلاني مسجل ومأمونيته، وقال إن هذا المطعوم غير مسجل والسبب عدم تسجيله هو عدم وجود وكيل قام أصوليا بتسجيل هذا المطعوم حتى يكون هناك من يساءل قانونيا أمام المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
وأوضح أن كل دواء متداول ومسجل في الأردن لا بد من وجود وكيل له، وقال إن عدم تسجيله لا يعني عدم المأمونية.

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