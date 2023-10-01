ارتفاع السكر عند السيدات - هل يختلف عن الرجال؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- يعتبر ارتفاع سكر الدم مشكلة صحية عادة ما تحدث نتيجة اتباع عادات غير صحية، أو نتيجة بعض العوامل الوراثية، ورغم ذلك إلا أنه عادة ما تتشابه أعراض ارتفاع السكري بين السيدات والرجال، ولكن هناك بعض العلامات والأعراض الأخرى التي تخص السيدات، وقد تنم عن ارتفاع في معدل السكر بالدم.

هل هناك اختلاف بين أعراض السكر المرتفع بين السيدات والرجال؟



في البداية يعتبر ارتفاع سكر الدم عند السيدات حالة مزمنة تتميز بارتفاع مستوى السكر في الدم بشكل مستمر، ويحدث بسبب انخفاض إنتاج الأنسولين وهو هرمون البنكرياس الذي ينظم مستوى السكر في الدم أو بسبب عدم قدرة الجسم على استخدام الأنسولين بشكل صحيح.

كما إنه من المهم فحص مستوى سكر الدم بانتظام للكشف عن أي تغيرات غير طبيعية. إذا كانت نتائج اختبار سكر الدم مرتفعة، فقد يتم تشخيص السكري أو الاشتباه في السكري. يجب استشارة الطبيب لتقييم الحالة بشكل أكثر تفصيلاً وتحديد الخطوات اللازمة للتشخيص الدقيق والعلاج.

هناك بعض الاختلافات في أعراض ارتفاع سكر الدم بين السيدات والرجال، على الرغم من أن الأعراض العامة قد تكون مشابهة. وتتمثل بعض الاختلافات الشائعة، ما يلي:

- عدوى الجهاز التناسلي

- حدوث مشاكل في الحمل

- اضطرابات هرمونية

- مشاكل الجلد

مع ذلك، فإن الأعراض والمضاعفات الرئيسية لارتفاع سكر الدم تظل مشابهة بشكل عام بين الجنسين. يجب على النساء الذين يشتبه في ارتفاع سكر الدم استشارة الطبيب لتقييم الحالة وتشخيصها بدقة ووضع خطة علاجية مناسبة.