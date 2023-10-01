الاحتلال يعتقل شابا من طوباس

(MENAFN
- Palestine News Network )
طوباس/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابا من طوباس أثناء مروره عبر حاجز تياسير شرق طوباس.
وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن الاحتلال اعتقل الشاب سامح عربي، أثناء مروره عبر حاجز تياسير العسكري شرق طوباس.
وكانت قوات الاحتلال احتجزت الشاب عربي مع مواطن آخر على الحاجز، قبل اعتقاله.
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