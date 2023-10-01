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الاحتلال يعتقل شابا من طوباس

10/1/2023 3:14:33 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) طوباس/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابا من طوباس أثناء مروره عبر حاجز تياسير شرق طوباس.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن الاحتلال اعتقل الشاب سامح عربي، أثناء مروره عبر حاجز تياسير العسكري شرق طوباس.

وكانت قوات الاحتلال احتجزت الشاب عربي مع مواطن آخر على الحاجز، قبل اعتقاله.

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