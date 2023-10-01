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مواجهات مع الاحتلال في حزما

10/1/2023 3:14:33 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN/اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، في بلدة حزما، شمال شرق القدس.

وأفاد مراسلنا، بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة حزما، وإطلاقها قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، دون وقوع إصابات.

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