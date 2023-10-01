مواجهات مع الاحتلال في حزما
التاريخ
10/1/2023 3:14:33 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN/اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، في بلدة حزما، شمال شرق القدس.
وأفاد مراسلنا، بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة حزما، وإطلاقها قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، دون وقوع إصابات.
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