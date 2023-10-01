اعتداءات على سكان برقة بنابلس: إصابة طفل وعشرات الحالات بالاختناق

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس /PNN / أصيب طفل بالرصاص الحي وعشرات المواطنين بحالات اختناق، مساء اليوم الأحد 1/10/2023، في اعتداء لقوات الاحتلال الإسرائيلي على أهالي قرية برقة، شمال غرب نابلس، بالضفة المحتلة

وقال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل إن طفلا يبلغ من العمر 15 عاما أصيب برصاص الاحتلال الحي في فخذه، في قرية برقة، نقل إثرها إلى المستشفى.

وأفاد شهود عيان،

أن قوات الاحتلال أغلقت المداخل الغربية الثلاثة للقرية بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية، وأطلقت قنابل الغاز صوب منازل المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق..

من جانبه، أفاد رئيس مجلس قروي برقة زياد أبو عمر، لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال أغلقت المداخل الغربية الثلاثة للقرية بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب منازل المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق

وفي قرية بزاريا، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أقامت حاجزا على مدخل القرية الشرقي ومنعت الدخول إليها أو الخروج منها.



