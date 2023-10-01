اعتداءات على سكان برقة بنابلس: إصابة طفل وعشرات الحالات بالاختناق

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس /PNN / أصيب طفل بالرصاص الحي وعشرات المواطنين بحالات اختناق، مساء اليوم الأحد 1/10/2023، في اعتداء لقوات الاحتلال الإسرائيلي على أهالي قرية برقة، شمال غرب نابلس، بالضفة المحتلة
وقال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل إن طفلا يبلغ من العمر 15 عاما أصيب برصاص الاحتلال الحي في فخذه، في قرية برقة، نقل إثرها إلى المستشفى.
وأفاد شهود عيان،
أن قوات الاحتلال أغلقت المداخل الغربية الثلاثة للقرية بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية، وأطلقت قنابل الغاز صوب منازل المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق..
من جانبه، أفاد رئيس مجلس قروي برقة زياد أبو عمر، لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال أغلقت المداخل الغربية الثلاثة للقرية بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب منازل المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق
وفي قرية بزاريا، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أقامت حاجزا على مدخل القرية الشرقي ومنعت الدخول إليها أو الخروج منها.
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