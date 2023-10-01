سهيل المزروعي ترأس وفد الدولة.. الإمارات تشارك في منتدى دوشنبيه الدولي للاستثمار بطاجيكستان



ترأس معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ، وفد الدولة المشارك في منتدى دوشنبيه الدولي للاستثمار بجمهورية طاجيكستان الذي انعقد خلال يومي 29 و30 سبتمبر 2023.

وخلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، تم استعراض الفرص والقطاعات الواعدة للاستثمار في جمهورية طاجيكستان وخصوصاً في مجال الطاقة والمتجددة وقطاع الأمن الغذائي.. كما تم إبراز الإصلاحات الاقتصادية، ومنها الإصلاحات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بتحسين بيئة الأعمال وخلص فرص استثمار واعدة.

وخلال مشاركة معالي سهيل المزروعي في حلقة نقاشية حول "الطاقة الخضراء ومشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع الطاقة، أشاد معاليه بجهود الحكومة الطاجيكية في خلق بيئية استثمارية مواتية ، مؤكدا على استعداد دولة الامارات بمشاركة خبراتها وتقديم الدعم لجمهورية طاجيكستان للوصول إلى هدفها من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة وقطاع البنية التحتية والنقل وتطوير الممرات اللوجستية، فضلاً عن دورها الرائد كمستثمر رئيسي في العالم في هذه المجالات.

وفي ختام الجلسة، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة "MW Energy” التابعة لشركة مصدر و شركة“W Sole Proprietorship” ووزارة الطاقة والموارد المائية لجمهورية طاجيكستان، تهدف الى تطوير والاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة.

وعلى هامش أعمال المنتدى، اجتمع معالي سهيل المزروعي مع نظيره الطاجيكي، معالي دالر جمعة، وتمت مناقشة فرص تعزيز التعاون في مجال الطاقة والطاقة المتجددة ومجال النقل والخدمات اللوجستية.

وفي ختام الزيارة استقبل معالي قاهر رسول زاده - رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان، معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة و البنية التحتية وذلك بحضور سعادة الدكتور محمد سعيد العريقي سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان سفير الدولة غير المقيم لدى جمهورية طاجيكستان.

و بدوره نقل معالي وزير الطاقة والبنية التحتية تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لقيادة جمهورية طاجيكستان الصديقة وشعبها الشقيق بالمزيد من الرقي والتقدم.

وجرى خلال اللقاء بحث فرص تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية طاجيكستان الصديقة في شتى المجالات ومن أهمها مجال الطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية والزراعة والقطاع المالي والمصرفي.

ضم وفد الدولة ممثلين عن وزارات الخارجية و الطاقة والبنية التحتية، و الاقتصاد، وشركة مصدر، ومجموعة موانئ أبوظبي، ومصرف الامارات المركزي، ومجموعة "إي 20 إنفيستمينت".