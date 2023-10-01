الجرافات البحرية الوطنية تبحث فرص التعاون الاستراتيجي خلال مشاركتها في «أديبك 2023»

أعلنت مجموعة الجرافات البحرية الوطنية، اليوم، عن مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2023، والذي يشكل الملتقى الأكبر من نوعه في قطاع الطاقة على مستوى العالم، ويقام خلال الفترة من 2 وحتى 5 أكتوبر 2023، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

وستستعرض المجموعة خلال مشاركتها في معرض «أديبك»، جهودها الرائدة لدعم القطاع البحري العالمي للتحول نحو الاستدامة، في ظل الضغوط المتزايدة للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. كما ستبحث المجموعة فرص التعاون الاستراتيجي مع الحكومات وصانعي السياسات والقطاع الخاص، للمساهمة في تحقيق أهداف إزالة الكربون عبر سلسلة القيمة الصناعية.

وبصفتها من الرعاة الرئيسين الداعمين لمعرض أديبك 2023، ستعقد المجموعة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع الأطراف المعنية من مختلف الصناعات، لبناء العلاقات، وبحث القضايا الملحة المرتبطة بقطاع الطاقة، ودعم جهود إزالة الكربون، ودفع الاتجاهات المستقبلية في قطاع الطاقة. كما ستقوم مجموعة الجرافات البحرية الوطنية خلال أديبك 2023، بتعزيز شراكاتها التجارية الحالية، وإنشاء نماذج جديدة من التعاون المثمر عبر القطاعات المختلفة، ما سيسهم في تحقيق قيمة مضافة عبر مختلف الصناعات، ودفع عجلة النمو المستدام في المستقبل.

وقال المهندس ياسر زغلول الرئيس التنفيذي لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية: «إن التزامنا بتعزيز مستقبل الطاقة المستدامة، يشكل ركيزة أساسية في ركائز عملنا في المجموعة، وعلى الرغم من التحديات التي تواجهنا، نسعى لتحويلها إلى فرص استثمارية مدفوعة بالابتكار، والشراكات الاستراتيجية، مع التركيز على التطوير المستمر للممارسات المستدامة، حيث نؤمن أن قطاع الطاقة يمكن أن يعزز فرصه الاستثمارية، ونموه وازدهاره في عالم خالٍ من انبعاثات الكربون. نتبنى في مجموعة شركة الجرافات البحرية الوطنية هذا النهج، لتسريع تحقيق هذه الأهداف، ونتطلع خلال معرض «أديبك» 2023، إلى الحوار والتعاون مع كافة الأطراف المعنية في خفض وتيرة انبعاثات الكربون والانتقال في قطاع الطاقة».



ومن جانبه، قال المهندس أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية: «معرض أديبك يعد فرصة مثالية للتركيز على جهودنا في توظيف أفضل الممارسات العالمية، وتطبيق الحلول الابتكارية في مشاريع المجموعة، لدعم قطاع الطاقة، وتعزيز نموه بشكل مستدام».

وأوضح الظاهري أن معرض أديبك 2023، يكتسب مكانة مرموقة إقليمياً وعالمياً، ويشكل منصة مثالية لدراسة فرص التعاون المختلفة، وتبادل الآراء والخبرات، للارتقاء بقطاع الطاقة، وتسريع وتيرة خفض انبعاثات الكربون. نتطلع إلى التعاون عن قرب مع الفاعلين في قطاع الطاقة خلال المعرض، لترسيخ دور الشركة كلاعب رئيس في تطوير مشاريع الطاقة بمختلف أنواعها، وبناء مستقبل أكثر نمواً وازدهاراً.

وتتضمن نسخة هذا العام من مؤتمر ومعرض أديبك، جدول أعمال حافلاً بالفعاليات التي ستقدم للمشاركين رؤى استراتيجية وتقنية قيّمة. كما سيشهد «أديبك» مشاركة أكثر من 1600 وزير وصانع سياسات ومدير تنفيذي في مجال الطاقة، إضافة إلى حضور أكثر من 15,000 ممثل، ما سيجعله منصة مثالية لمناقشة أبرز التوجهات التي تشكل ملامح مستقبل الطاقة. كما سيمكن «أديبك» المشاركين من استكشاف المزيد من الفرص لتطوير شراكات استراتيجية، من أجل بناء مستقبل أنظف وأكثر أماناً في قطاع الطاقة.

وسيشكّل معرض أديبك 2023، الذي يقام قبل انعقاد قمة COP28، فرصة للربط بين السياسات والأفراد والتكنولوجيا، ورأس المال اللازم لتسريع المرحلة التالية من التحول في قطاع الطاقة، وذلك من خلال الجمع بين الأطراف المعنية في منتدى تعاوني، من أجل تحفيز العمل الجماعي لتسريع عملية إزالة الكربون، وضمان مستقبل آمن لمنظومة الطاقة العالمية.