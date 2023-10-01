معرض المجوهرات يعزز حضور العلامات العالمية في أسواق المنطقة

يشهد معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، الذي يختتم فعالياته في مركز إكسبو الشارقة مساء اليوم الأحد، إقبالاً لافتاً من الزائرين للاستفادة من الفرص الاستثنائية والجوائز القيّمة التي خصصها المعرض لروّاده في نسخته الـ52، والاطّلاع على ما تفرد به الحدث من عروض حصرية لمجموعات نادرة من الذهب والمجوهرات والساعات، إلى جانب العرض المتنوع لآخر خطوط الموضة المصممة من الألماس والأحجار الكريمة التي قدمها أكثر من 500 عارض وشركة من أهم الأسماء والعلامات التجارية المحلية والعالمية المتخصصة بتصميم وصناعة المجوهرات والمشغولات الذهبية والماسية.

وأكد عارضون دوليون أهمية الحدث بصفته منصة فريدة لعرض منتجاتهم وإبداعاتهم، وأحدث ما توصلت إليه خطوط الموضة في عالم المجوهرات والساعات، وتصاميم الأحجار الكريمة واللؤلؤ والألماس، مشيدين بتميز المعرض الذي يقام بدعم مباشر من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وأثره الإيجابي على نمو أعمالهم وتعزيز حضورهم في أسواق المنطقة.

تميز المشاركة

وأشار سلطان شطاف، المدير التجاري في مركز إكسبو الشارقة، إلى أن المركز وفر للعارضين الأجواء الملائمة لتقديم أحدث منتجاتهم من الذهب والمجوهرات بشكل متميز بما يتماشى مع مكانة الحدث الذي يقام مرتين سنوياً، وسط إقبال واسع من التجار والعلامات التجارية الكبرى على المشاركة، وتقديم مجموعاتهم المتميزة للزائرين مع توفير العروض والجوائز التي تستقطب رواد المعرض في كل دورة، موضحاً أن المعرض يشكل قيمة مضافة للعارضين الذين يهدفون من خلال المشاركة فيه إلى تحقيق فرص البيع المباشر القوية، ونشر علاماتهم التجارية على نطاق واسع، ونمو أعمالهم، وتعزيز حضورهم في المنطقة الخليجية التي تشتهر بالقوة الشرائية في قطاع المجوهرات والساعات الفاخرة.

الحدث الأبرز

وعبر جاك رومير، عارض من سنغافورة، عن إعجابه بمستوى التنظيم الراقي الذي شهده معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، واصفاً إياه بالحدث الأبرز الذي يشارك فيه لعرض مجوهراته بعد مشاركته الأخيرة في معرض سنغافورة الدولي للمجوهرات 2023، المعرض الدولي للمجوهرات والأحجار الكريمة والساعات الفاخرة الذي يقام سنوياً في بلاده.

وأكد روني فيللين، عارض من إيطاليا، أن توزيع العارضين على مساحة 30 ألف متر مربع بهذه الحرفية أعطت لكل عارض خصوصية، ومنحته القدرة على تقديم عرضه من المجوهرات والساعات الثمينة بشكل يلفت الأنظار ويبرز القطع بصورة واضحة أمام الجميع، ما زاد من قيمة المشاركة في المعرض، وجعله واحداً من أبرز الوجهات التجارية في صناعة المجوهرات بالمنطقة.

وأشار اينيست رانانوكيرو، عارض من تايلاند، إلى أنه يشارك على الدوام في دورات معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، وهو يلمس حُسن التنظيم والاهتمام بالعارضين والزائرين في كل دورة، مؤكداً حرصه على المشاركة في المعرض لأهمية الحدث في الترويج لتصاميمه الخاصة التي تجذب أنظار الزوار وتحقق مبيعات مميزة، على حد وصفه.

وقد شارك في «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» نخبة من كبار المتخصصين في قطاع الذهب والمجوهرات، إلى جانب أشهر العلامات التجارية الرائدة في هذا القطاع، والتي عرضت تصاميم حصرية لموسمي الخريف والشتاء 2023 ـ 2024 على مساحة إجمالية تبلغ 30 ألف متر مربع.