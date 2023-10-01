ملتقى في عجمان حول الاستثمار الأخضر ودوره في صناعة السياحة العالمية

شهدت عجمان جلسة نقاشية وملتقى حول السياحة والاستثمار الأخضر، وذلك بمشاركة ودعم دائرة التنمية السياحية في عجمان، بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، وقُبيل استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر (كوب 28)، وأدار الفعالية افتخار حمداني المدير الإقليمي للإمارات الشمالية – فندق باهي قصر عجمان، ومنتجع كورال بيتش الشارقة، وذلك بمشاركة نخبة من خبراء القطاع، وهم خديجة محمد تركي مديرة إدارة التطوير والتسويق السياحي في دائرة التنمية السياحية بعجمان، وروكسانا جيفر المدير التنفيذي لفنادق سوفيرين المحدودة، وسانيث دي سيلفا ويجياراتني - مدير تحالف الحفاظ على المناخ، وشوبهوجيت ماهالونوبيس المدير والشريك الإداري – دانوب لحلول المنازل والضيافة، وجون هورغان مدير – إيكو برنر، وجون والي الرئيس التنفيذي، انتجريتي لحلول الأعمال، وأميش تشوكسي الشريك ومدير عام جرين جولد إيكو تك.

يشار إلى أن الشاب «صارم حمداني» المدافع عن الاستدامة والبيئة، ألقى الكلمة الرئيسة بالفعالية، وشدد خلالها على أهمية الاستدامة، وضرورة تطبيقها في كافة مناحي الحياة، وإلا ستكون هناك عواقب وخيمة على الجيل القادم، إذا لم يتم اتخاذ أي إجراءات بأقرب وقت.

فيما أشار افتخار حمداني المدير الإقليمي للمناطق الشمالية – فندق باهي قصر عجمان، ومنتجع كورال بيتش الشارقة، إلى ضرورة جميع الشركات والمؤسسات ضمن مساعي التغيير. يُذكر أن حمداني يُعد من أبرز المدافعين عن البيئة وحماية المناخ على مدى السنوات العديدة الماضية، ضمن قطاع الضيافة، وذلك إيماناً منه بضرورة عمل أبسط التغييرات، من أجل مستقبل أفضل للجميع.

كما شاركت بالفعالية أيضاً، خديجة مديرة إدارة التطوير والتسويق السياحي في دائرة التنمية السياحية بعجمان، حيث سلطت الضوء على أبرز الممارسات التي تنفذها الدائرة، بالتعاون مع الدوائر الحكومية الأخرى، وشركات القطاع الخاص، لأجل تعزيز الاستدامة، وترسيخها ضمن قطاع الضيافة.

وبلغت أهمية الفعالية في استعراض مجموعة متنوعة من المواضيع البارزة، والمتعلقة بصناعة السياحة العالمية. وشملت هذه المواضيع جوانب متعددة، بدءاً من إبراز أهمية «يوم السياحة العالمي» السنوي، كوسيلة للتعبير عن دور السياحة كقوة دافعة للتبادل الثقافي والاقتصادي العالمي، وصولاً إلى تسليط الضوء على أهداف السياحة العالمية لعام 2023، وسُبل تحقيقها.

كما تم خلال الورشة مناقشة تأثير السياحة على البيئة، وضرورة تبني الممارسات المستدامة، بالإضافة إلى تفسير مفهوم «الاستثمارات الخضراء»، وكيفية توجيهها نحو تعزيز السياحة المستدامة. ولا ننسى توجيه الضوء نحو ربط السياحة بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والدور المحوري الذي تلعبه الحكومات في تعزيز السياحة الخضراء، من خلال سياساتها وتشريعاتها المدعومة.