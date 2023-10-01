«شباب أديبك» يشارك في رسم ملامح مستقبل أكثر استدامة لقطاع الطاقة

يمثل الشباب ركيزة أساسية في قلب نقاشات وجلسات معرض ومؤتمر أديبك 2023، الذي ينطلق غداً في العاصمة أبوظبي، من خلال منحهم الفرصة لقيادة الحوار بين الأجيال للإسهام في تشكيل وقيادة جهود تحول قطاع الطاقة وصناعة مستقبل أكثر استدامة، والمضي قدماً طرح الحلول المبتكرة والفاعلة، للوصول إلى إرث من الطاقة النظيفة والمستدامة، يسهم في تحقيق الحياد المناخي.

ويعمل أديبك من خلال مجلس الشباب العالمي، وبرنامج قادة المستقبل الموسّع، ومبادرة شباب أديبك على سد الفجوة، وتقريب الآراء ووجهات النظر بين الأجيال، وتزويد الشباب بما يحتاجونه من وسائل وأدوات لرسم ملامح مستقبل شامل، وأكثر استدامة لقطاع الطاقة.

ويهدف أديبك لتوفير منصة تجمع قادة الطاقة من جميع أنحاء العالم، وتزويد الجيل الجديد من الشباب والمبتكرين بالمعرفة الضرورية لريادة المرحلة القادمة من حلول الطاقة، وتمكينهم من التعاون معاً، وإطلاق مواهبهم وإبداعاتهم، والتوحّد تحت مظلة واحدة مشتركة.

وتم إطلاق مجلس شباب أديبك العالمي هذا العام، للعمل جنباً إلى جنب مع برنامج أديبك لقادة المستقبل، الذي انطلق العام الماضي، لتمكين قادة قطاع الطاقة من الشباب، من دفع عجلة وقيادة التحول نحو الطاقة النظيفة، من خلال تزويدهم بالرؤى الملهمة والمهارات الضرورية، كما أنه يتكامل وينسجم مع برنامج شباب أديبك، الذي تمّ إطلاقه منذ 11 عاماً، والذي يستهدف الطلاب الأصغر سناً، لتثقيفهم وتعريفهم بالإمكانات الكبيرة والآفاق الواعدة لقطاع الطاقة.

وأطلق «أديبك» أول مجلس للشباب، بهدف منح الفرصة للشباب الواعد من جميع أنحاء العالم لإبداء آرائهم ومشاركة مقترحاتهم بشأن التحول الواقعي والمسؤول إلى الطاقة النظيفة، وذلك في إطار التزام «أديبك» بإعداد وإلهام الجيل القادم من القادة، وإتاحة الفرصة للشباب أن تلعب دوراً فاعلاً ومؤثراً في جهود تحول قطاع الطاقة.

وتم إدراج أعضاء مجلس شباب أديبك العالمي في اللجان الاستراتيجية ومحادثات الطاقة في أديبك 2023، فيما يشارك أعضاء المجلس في مائدة مستديرة للخروج بـ «بيان أديبك للشباب لعام 2023، وذلك قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28، الذي تستضيفه الإمارات بنهاية العام الجاري، في مدينة إكسبو دبي.

ويتكوّن مجلس شباب أديبك العالمي من 20 طالباً جامعياً من أكفأ الشباب المحترفين والمتفوقين، الذين تقل أعمارهم جميعاً عن ثلاثين عاماً، حيث من المتوقع أن يؤدي المجلس دوراً فاعلاً ومؤثراً في مناقشات «أديبك 2023»، وبما يتماشى مع الهدف الأهم للفعالية، والمتمثل في ضمان مشاركة الشباب في قطاع الطاقة، وتسريع تحوله نحو مستقبل مستدام.