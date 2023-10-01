الكونغرس الأمريكي يتجنب الإغلاق الحكومي بإيقاف مساعدات أوكرانيا مؤقتاً

تجنّبت الولايات المتحدة بصعوبة إغلاق الحكومة المكلف للوكالات الفيدرالية، حيث أقر الكونغرس تشريعاً توافقياً للإبقاء على عمل الحكومة حتى 17 نوفمبر.

ورحب الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت باتفاق لتجنب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة لكنه دعا الكونغرس إلى الموافقة سريعاً على مساعدات لأوكرانيا بعد استثنائها من الاتفاق.

وقال بايدن، في بيان: «لا يمكننا في أي ظرف السماح بوقف الدعم الأمريكي لأوكرانيا».

وتبنى مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء السبت، إجراء طارئاً يتيح مواصلة تمويل الإدارة الفيدرالية موقتاً لمدة 45 يوماً.

وأقر مجلس النواب الأمريكي، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، مشروع قانون لتمويل الحكومة بقيمة 1.66 تريليون دولار.

يتضمن التشريع 16 مليار دولار لتمويل الإغاثة في حالات الكوارث، ولكنه ليس للمساعدات الخاصة بأوكرانيا. وقال المشرعون من كلا الحزبين الذين يدعمون التمويل لأوكرانيا، إنه سيتم التعامل مع هذا الأمر بشكل منفصل.

3 ساعات

وقبل ثلاث ساعات فقط من حصول «الإغلاق» الحكومي أقر مجلس النواب نصاً في محاولة أخيرة لتجنب الشلل، قبل أن تتم الموافقة عليه من جانب 88 عضواً في مجلس الشيوخ مقابل رفض 9.

وأضاف بايدن «أتوقع تماماً أن يحافظ رئيس مجلس النواب (كيفن مكارثي) على التزامه تجاه شعب أوكرانيا ويضمن إمرار الدعم اللازم لمساعدة أوكرانيا في هذه اللحظة الحرجة».

ويتعين على المشرعين الآن النظر في مشروع قانون منفصل يتعلق بـ24 مليار دولار من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا والتي أراد بايدن إدراجها في الميزانية. وقد يجري تصويت أوائل الأسبوع المقبل وفقاً لوسائل إعلام أمريكية.

واعتبر بايدن أن الاتفاق على تجنب الإغلاق الحكومي «خبر جيد للشعب الأمريكي» قائلاً رغم ذلك إنه «ما كان ينبغي أن نجد أنفسنا في هذا الموقف».

انتصار نادر للحزبين

يمثل التشريع، الذي يخلو من تخفيضات كبيرة في الإنفاق وسياسات حدودية يطالب بها المتشددون الجمهوريون، انتصاراً نادراً للحزبين في واشنطن التي تشهد استقطاباً حاداً.

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بعد التصويت النهائي: «بعد محاولتهم أخذ حكومتنا رهينة؛ لم يفز الجمهوريون من تيار (ماغا) بشيء، في إشارة إلى شعار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الانتخابي «لنجعل أمريكا عظيمة من جديد».

مساعدات أوكرانيا

لكن استبعاد المساعدات الأوكرانية ـ على الأقل في الوقت الراهن ـ يمثل ضربة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي التقى الأسبوع الماضي مع بايدن والمشرعين، ودعا إلى تزويد بلاده بأنظمة أسلحة جديدة، بما في ذلك الطائرات المقاتلة من طراز «إف 16»، صواريخ «أتاكمز» بعيدة المدى.

سعى بايدن وغيره من المشرعين إلى طمأنة أوكرانيا إلى أن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بالمجهود الحربي. قدّمت الولايات المتحدة إلى أوكرانيا 44 مليار دولار منذ بداية الحرب الروسية العام الماضي، وطلب بايدن مبلغاً إضافياً قدره 24 مليار دولار لضخها في الحسابات التي يقول البنتاغون إنها على وشك النفاد.

قال بايدن: «لا يمكننا تحت أي ظرف من الظروف أن نسمح بانقطاع الدعم الأمريكي عن أوكرانيا». وأضاف أن مكارثي التزم بإقرار حزمة مساعدات منفصلة لأوكرانيا.