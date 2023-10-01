التقى عدداً من المبدعين.. حمدان بن محمد: دبي ستبقى حاضنة لكل الإبداعات وملتقى للمواهب

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي ستبقى حاضنة لكل الإبداعات وملتقى للمواهب.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «التقيت عدداً من المبدعين الذين يساهمون بأفكارهم في دمج المفاهيم الإبداعية في مسيرتنا التنموية وبما يعكس روح دبي وثقافتها».

وأضاف سموه: «مستمرون في تحفيز طاقات المبدعين لتنفيذ أفكارهم المبتكرة للمساهمة في تحقيق أهداف خطة دبي الحضرية 2040 بتطوير مجتمعات نابضة بالحياة، وستبقى دبي حاضنة لكل الإبداعات وملتقى للمواهب».

وأوضح سموه أن إمارة دبي ماضية في توفير البيئة المحفزة للمبدعين ودعمهم لإطلاق إبداعاتهم وأفكارهم الخلاقة للمساهمة في تعزيز مسيرتنا التنموية الطموحة، ترجمةً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتنفيذ خطط تطوير طموحة تسهم في التنمية المجتمعية، وتضع رفاهية الإنسان على رأس الأولويات.

جاء ذلك لدى لقاء سموه عدداً من المبدعين أصحاب الأفكار الخلاقة في تطوير مناطق دبي من خلال أعمال تعزز ملامح الجمال في الإمارة، وتسهم في تحسين تجربة سكان وزوار دبي.

وقال سموه: «مستمرون في تحفيز طاقات المبدعين لتنفيذ أفكارهم المبتكرة، ودمج المفاهيم الإبداعية في التنمية الحضَرية بما يعكس روح دبي، وثقافتها، ورسالتها العالمية، وبما يساهم في تحقيق أهداف خطة دبي الحضرية 2040، بتطوير مجتمعات نابضة بالحياة».

أفكار مبدعة

واستمع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء إلى شرح حول أفكار المبدعين التي تعكس حداثة وأصالة إمارة دبي، وتسرد قصة الإمارة في الماضي، والحاضر، ورؤيتها في المستقبل، وتسهم في تنمية المجتمع، ووجه سموه الجهات المعنية في الإمارة بدعم هؤلاء المبدعين، وتبني أفكارهم وتطبيقها على أرض الواقع، بما يسهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري لإمارة دبي، ويحقق أحلامهم في المساهمة بتحسين تجربة زوار وسكان دبي.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن تقديره لأفكار المبدعين التي تسهم في ترسيخ مكانة إمارة دبي حاضنة للإبداع وملتقى للمواهب، مشيداً سموه بجهودهم في تطوير محتوى إبداعي يعزز جمالية دبي.

حضر اللقاء معالي محمد عبد الله القرقاوي رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وسعيد العطر، مدير عام المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وداوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي.