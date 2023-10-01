Sunday, 01 October 2023 11:44 GMT

أكد أن بلاده أوفت بكل الوعود.. أردوغان: تركيا لم تعد تتوقع شيئاً من الاتحاد الأوروبي

10/1/2023 3:00:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لم تعد تتوقع شيئاً من الاتحاد الأوروبي، بعد المماطلة على مدى عقود في مسعاها الانضمام لعضويته.

وقال أردوغان، اليوم، في خطاب خلال افتتاح البرلمان التركي دورته الجديدة، إن أنقرة «لم تعد تتوقع أي شيء من الاتحاد الأوروبي الذي جعلنا ننتظر عند بابه منذ 40 عاماً».

وأضاف: «لقد أوفينا بكل الوعود التي قطعناها للاتحاد الأوروبي، لكنهم لم يفوا بأي من وعودهم تقريباً»، مشدداً على أن أنقرة «لن تقبل متطلبات جديدة أو شروطاً في مسار الانضمام» إلى التكتل.

وتابع: «ما لم يتراجعوا عن بعض المظالم مثل فرض تأشيرات الدخول التي يستخدمونها كعقوبة مستترة، ما لم يصححوا أخطاءهم، سيفقدون بالكامل حقهم في انتظار توقعات سياسية، اجتماعية، اقتصادية أو عسكرية من قبلنا».

وشدد على أنه «في حال كانت لدى الاتحاد الأوروبي النية لوضع حد لمسار انضمام تركيا غير الموجود سوى على الورق، سيكون هذا شأنه».

MENAFN01102023000110011019ID1107172144

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث