أكد أن بلاده أوفت بكل الوعود.. أردوغان: تركيا لم تعد تتوقع شيئاً من الاتحاد الأوروبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لم تعد تتوقع شيئاً من الاتحاد الأوروبي، بعد المماطلة على مدى عقود في مسعاها الانضمام لعضويته.
وقال أردوغان، اليوم، في خطاب خلال افتتاح البرلمان التركي دورته الجديدة، إن أنقرة «لم تعد تتوقع أي شيء من الاتحاد الأوروبي الذي جعلنا ننتظر عند بابه منذ 40 عاماً».
وأضاف: «لقد أوفينا بكل الوعود التي قطعناها للاتحاد الأوروبي، لكنهم لم يفوا بأي من وعودهم تقريباً»، مشدداً على أن أنقرة «لن تقبل متطلبات جديدة أو شروطاً في مسار الانضمام» إلى التكتل.
وتابع: «ما لم يتراجعوا عن بعض المظالم مثل فرض تأشيرات الدخول التي يستخدمونها كعقوبة مستترة، ما لم يصححوا أخطاءهم، سيفقدون بالكامل حقهم في انتظار توقعات سياسية، اجتماعية، اقتصادية أو عسكرية من قبلنا».
وشدد على أنه «في حال كانت لدى الاتحاد الأوروبي النية لوضع حد لمسار انضمام تركيا غير الموجود سوى على الورق، سيكون هذا شأنه».
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