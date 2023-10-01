أكد أن بلاده أوفت بكل الوعود.. أردوغان: تركيا لم تعد تتوقع شيئاً من الاتحاد الأوروبي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لم تعد تتوقع شيئاً من الاتحاد الأوروبي، بعد المماطلة على مدى عقود في مسعاها الانضمام لعضويته.

وقال أردوغان، اليوم، في خطاب خلال افتتاح البرلمان التركي دورته الجديدة، إن أنقرة «لم تعد تتوقع أي شيء من الاتحاد الأوروبي الذي جعلنا ننتظر عند بابه منذ 40 عاماً».

وأضاف: «لقد أوفينا بكل الوعود التي قطعناها للاتحاد الأوروبي، لكنهم لم يفوا بأي من وعودهم تقريباً»، مشدداً على أن أنقرة «لن تقبل متطلبات جديدة أو شروطاً في مسار الانضمام» إلى التكتل.

وتابع: «ما لم يتراجعوا عن بعض المظالم مثل فرض تأشيرات الدخول التي يستخدمونها كعقوبة مستترة، ما لم يصححوا أخطاءهم، سيفقدون بالكامل حقهم في انتظار توقعات سياسية، اجتماعية، اقتصادية أو عسكرية من قبلنا».

وشدد على أنه «في حال كانت لدى الاتحاد الأوروبي النية لوضع حد لمسار انضمام تركيا غير الموجود سوى على الورق، سيكون هذا شأنه».