أودى بحياة 100 شخص.. تحقيق حكومي يكشف السبب الحقيقي وراء حريق حفل الزفاف في العراق

كشف تحقيق حكومي عن السبب الحقيقي وراء الحريق الذي اندلع بحفل زفاف في العراق منذ ثلاثة أيام.

وأظهرت نتائج التحقيق، أن سبب الحريق، الذي أودى بحياة ما يزيد على 100 شخص، تقصير جسيم وعدم توفير مستلزمات السلامة في القاعة.

وأعلن وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، في مؤتمر صحفي اليوم، أن مالك القاعة وثلاثة موظفين آخرين سمحوا لتسعمئة من المدعوين بدخول المكان الذي لا يتسع إلا لأربعمئة كحد أقصى.

وجاء في نتائج التحقيق أن «الحادث عرضي وغير متعمد، وهناك قصور».

وقال الشمري: «سقف القاعة يحتوي على مواد سريعة الاشتعال، كما أن الكحول المنتشرة في القاعة و(السجاد) المستخدم بفرش أرضية القاعة، أدى إلى حدوث هذا الحريق المفجع».

وأضاف: «القاعة كانت تحتوي على أعداد فوق استيعابها، ولا توجد أبواب للطوارئ».





وأصيب 150 شخصاً على الأقل في الحريق الذي اندلع في القاعة بقرية الحمدانية المسيحية، المعروفة أيضاً باسم «قرقوش».

وقال وزير الداخلية إن عدد القتلى بلغ 107، مضيفاً أن لجنة التحقيق اقترحت أن تقدم الحكومة دعماً مالياً لأسر القتلى والجرحى.

وأضاف: «اللجنة التحقيقية بحادث حريق الحمدانية أوصت باعتبار ضحايا الحمدانية شهداء»، ومنح أسر المتوفين والمصابين مساعدات مالية.

كما قدَّم التحقيق توصيات بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية بحق مسؤولين محليين.

وزار رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، ضحايا الحريق في مستشفيين بالمنطقة يوم الخميس، وقال إنه وجه «بإنزال أقصى العقوبات القانونية بحق المقصرين والمهملين المتسببين بحادثة الحريق الأليم».