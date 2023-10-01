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أكد استمرار الدعم المالي للجهود الحربية.. بايدن: يجب أن نواصل مساعدة أوكرانيا لكن الوقت ينفد

10/1/2023 3:00:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ضرورة مواصلة بلاده مساعدة أوكرانيا، مشدداً على استمرار الدعم المالي للجهود الحربية.

وفي مسعى لطمأنة الحلفاء إلى استمرار الدعم المالي الأمريكي للجهود الحربية، قال بايدن، اليوم، إن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا ستستمر في التدفق في الوقت الحالي، غير أن الوقت ينفد، في تحذير للكونغرس.

وأضاف، في تصريحات أدلى بها في قاعة روزفلت بعد أن صوَّت الكونغرس في وقت متأخر من ليل أمس السبت على تجنب إغلاق الحكومة عبر إقرار حزمة تمويل قصيرة الأجل، أسقطت مساعدة أوكرانيا في الحرب ضد روسيا: «لا يمكننا تحت أي ظرف من الظروف أن نسمح بقطع المساعدات الأمريكية لأوكرانيا».

وتابع: «أمامنا وقت.. ليس الكثير من الوقت، وثمة إلحاح كبير»، مشيراً إلى أن فاتورة التمويل تستمر حتى منتصف نوفمبر فقط.

وحث الرئيس الأمريكي الكونغرس على التفاوض حول حزمة مساعدات في أقرب وقت ممكن، قائلاً: «سوف ننجز الأمر».

كان مجلس الشيوخ الأمريكي قد تبنى، مساء أمس، إجراء طارئاً يتيح مواصلة تمويل الإدارة الفيدرالية موقتاً لمدة 45 يوماً.

وأقر مجلس النواب الأمريكي، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، مشروع قانون لتمويل الحكومة بقيمة 1.66 تريليون دولار.

ويتضمن التشريع 16 مليار دولار لتمويل الإغاثة في حالات الكوارث، ولكنه ليس للمساعدات الخاصة بأوكرانيا.

وقال المشرعون من كلا الحزبين، الذين يدعمون التمويل لأوكرانيا، إنه سيتم التعامل مع هذا الأمر بشكل منفصل.

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