أدمغة الثعابين خزائن أسرار تطورها المبكّر

MENAFN - Khaberni) خبرني - تلقي دراسة حديثة ضوءاً على التطور المبكر الغامض للثعابين من خلال فحص أدمغتها، ذلك بعد أن كان التطور المبكر للثعابين والتغيرات في أشكالها مع مرور الوقت، كانت محل نقاش طويل في مجال علم الأحياء.





واستخدم باحثون من معهد «هاي لايف» للتكنولوجيا الحيوية بجامعة هلسنكي طريقة مختلفة لدراسة تطور الثعابين؛ فبدلاً من الاعتماد على بقايا الحفريات النادرة والقديمة للتعرف على تاريخ الثعابين، نظرت الدراسة إلى أدمغة الزواحف الحية بفضل أدوات التصوير والتحليل الحديثة.

وباستخدام نماذج ثلاثية الأبعاد عالية الوضوح لأدمغة السحالي والثعابين الحديثة، أعاد الباحثون بناء شكل دماغ الثعابين المبكر، واكتشفوا أنها تكيفت بالكامل مع الحياة تحت الأرض.