Sunday, 01 October 2023 11:44 GMT

أدمغة الثعابين خزائن أسرار تطورها المبكّر

10/1/2023 3:00:10 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تلقي دراسة حديثة ضوءاً على التطور المبكر الغامض للثعابين من خلال فحص أدمغتها، ذلك بعد أن كان التطور المبكر للثعابين والتغيرات في أشكالها مع مرور الوقت، كانت محل نقاش طويل في مجال علم الأحياء.


واستخدم باحثون من معهد «هاي لايف» للتكنولوجيا الحيوية بجامعة هلسنكي طريقة مختلفة لدراسة تطور الثعابين؛ فبدلاً من الاعتماد على بقايا الحفريات النادرة والقديمة للتعرف على تاريخ الثعابين، نظرت الدراسة إلى أدمغة الزواحف الحية بفضل أدوات التصوير والتحليل الحديثة.

وباستخدام نماذج ثلاثية الأبعاد عالية الوضوح لأدمغة السحالي والثعابين الحديثة، أعاد الباحثون بناء شكل دماغ الثعابين المبكر، واكتشفوا أنها تكيفت بالكامل مع الحياة تحت الأرض.

MENAFN01102023000151011027ID1107172141

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث