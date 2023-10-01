أينشتاين على حق مجدداً

أينشتاين على حق مجدداً
التاريخ
10/1/2023 3:00:10 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تمكن علماء الفلك من إثبات دوران الثقب الأسود الواقع في مجرة «مسييه 87»، وفق «نيتشر». ويوصف هذا بأنه اختراق «مثير» يعزز نظرية أينشتاين ويساعد في كشف لغز الأجسام الغامضة في الكون.
كما يمكن أن يوضح كيفية تشكل الثقوب السوداء، وتطورها إلى العمالقة التي نراها اليوم.
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