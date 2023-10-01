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أينشتاين على حق مجدداً

10/1/2023 3:00:10 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تمكن علماء الفلك من إثبات دوران الثقب الأسود الواقع في مجرة «مسييه 87»، وفق «نيتشر». ويوصف هذا بأنه اختراق «مثير» يعزز نظرية أينشتاين ويساعد في كشف لغز الأجسام الغامضة في الكون.


كما يمكن أن يوضح كيفية تشكل الثقوب السوداء، وتطورها إلى العمالقة التي نراها اليوم.

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