نيس يحرم بريست من صدارة الدوري الفرنسي

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - فرط بريست في فرصة القفز إلى صدارة الدوري الفرنسي بعد تعادله سلبياً اليوم الأحد مع نيس، بينما فاز تولوز بثلاثية دون رد على ميتز، كما عاد ليل بانتصار مهم بثنائية نظيفة من عقر دار لوافر، ضمن منافسات الجولة السابعة من "الليغ آ"
على إستاد أليانز ريفيرا معقل نيس، فشل بريست في تسجيل أي أهداف، وكذلك صاحب الأرض، لتنتهي المباراة بالتعادل بدون أهداف ويرتضي الفريقان بتقاسم نقاط اللقاء بواقع نقطة لكل فريق، ترفع رصيد بريست إلى 14 نقطة في الوصافة متعادلاً في النقاط مع المتصدر موناكو لكن فارق الأهداف لصالح الأخير يمنحه الصدارة. أما نيس فقد بات رصيده 13 نقطة في المركز الرابع.
من جانبه، أكرم تولوز ضيافة ميتز بثلاثة أهداف حملت توقيع كل من نيكلاس شميت (ق31) وتايس دالينغا (ق43) وفرانك ماجري (ق82)، ليضيف فريق الجنوب الفرنسي ثلاث نقاط إلى رصيده الذي أصبح تسع نقاط في المرتبة التاسعة من جدول الدوري الفرنسي، بينما تجمد رصيد ميتز عند ثمان نقاط في المركز الـ13.
بالمثل، انتهت مواجهة لوافر وليل، على ملعب الأول، لصالح فريق الشمال الفرنسي الذي جاءت ثنائيته عن طريق إيدون غيغروفا (ق40) ويوان سالمييه (ق52) بالخطأ في مرمى فريقه لوافر. بالتالي يرفع ليل رصيده إلى 11 نقطة في المرتبة السادسة متقدماً على لوافر الذي يظل رصيده تسع نقاط يشغل بها المركز الثامن من جدول الدوري الفرنسي.
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