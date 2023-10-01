نيس يحرم بريست من صدارة الدوري الفرنسي

MENAFN - Khaberni) خبرني - فرط بريست في فرصة القفز إلى صدارة الدوري الفرنسي بعد تعادله سلبياً اليوم الأحد مع نيس، بينما فاز تولوز بثلاثية دون رد على ميتز، كما عاد ليل بانتصار مهم بثنائية نظيفة من عقر دار لوافر، ضمن منافسات الجولة السابعة من "الليغ آ"

على إستاد أليانز ريفيرا معقل نيس، فشل بريست في تسجيل أي أهداف، وكذلك صاحب الأرض، لتنتهي المباراة بالتعادل بدون أهداف ويرتضي الفريقان بتقاسم نقاط اللقاء بواقع نقطة لكل فريق، ترفع رصيد بريست إلى 14 نقطة في الوصافة متعادلاً في النقاط مع المتصدر موناكو لكن فارق الأهداف لصالح الأخير يمنحه الصدارة. أما نيس فقد بات رصيده 13 نقطة في المركز الرابع.

من جانبه، أكرم تولوز ضيافة ميتز بثلاثة أهداف حملت توقيع كل من نيكلاس شميت (ق31) وتايس دالينغا (ق43) وفرانك ماجري (ق82)، ليضيف فريق الجنوب الفرنسي ثلاث نقاط إلى رصيده الذي أصبح تسع نقاط في المرتبة التاسعة من جدول الدوري الفرنسي، بينما تجمد رصيد ميتز عند ثمان نقاط في المركز الـ13.

بالمثل، انتهت مواجهة لوافر وليل، على ملعب الأول، لصالح فريق الشمال الفرنسي الذي جاءت ثنائيته عن طريق إيدون غيغروفا (ق40) ويوان سالمييه (ق52) بالخطأ في مرمى فريقه لوافر. بالتالي يرفع ليل رصيده إلى 11 نقطة في المرتبة السادسة متقدماً على لوافر الذي يظل رصيده تسع نقاط يشغل بها المركز الثامن من جدول الدوري الفرنسي.