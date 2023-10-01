ضم وظائف جديدة إلى تقييم الخدمة المدنية

MENAFN - Khaberni) خبرني - صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الأحد، تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في الخدمة المدنية لسنة 2023.

وتسري التعليمات على وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا ووظائف العقود الشاملة لجميع العلاوات التي تشغر اعتبارًا من صدور جدول تشكيلات الوظائف الحكومية لسنة 2023.

وتتولى لجنة برئاسة رئيس الديوان وعضوية رئيس ديوان التشريع والرأي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وخبير مختص في مجال إدارة الموارد البشرية يسميه رئيس الديوان، تقييم وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا ووظائف العقود الشاملة.

وتاليا نص التعليمات :