ضم وظائف جديدة إلى تقييم الخدمة المدنية

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الأحد، تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في الخدمة المدنية لسنة 2023.
وتسري التعليمات على وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا ووظائف العقود الشاملة لجميع العلاوات التي تشغر اعتبارًا من صدور جدول تشكيلات الوظائف الحكومية لسنة 2023.
وتتولى لجنة برئاسة رئيس الديوان وعضوية رئيس ديوان التشريع والرأي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وخبير مختص في مجال إدارة الموارد البشرية يسميه رئيس الديوان، تقييم وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا ووظائف العقود الشاملة.
وتاليا نص التعليمات :
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