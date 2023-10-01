المهيدات: مطعوم MR آمن ومجاز من الغذاء والدواء

MENAFN - Khaberni) خبرني- قال مدير مؤسسة "الغذاء والدواء" الدكتور نزار المهيدات، إن "المؤسسة أصدرت قرارا بالسماح باستيراد مطعوم MR بعد أن تم تقديم الوثائق اللازمة ونتائج الفحوصات السريرية والمخبرية إلى لجنة الأمصال والمطاعيم، التي دققت الوثائق وتأكدت من مأمونية المطعوم".

وأوضح

أن "المؤسسة اتخذت قرارا بالسماح باستيراد المطعوم لحاجتنا له، مشددا على أنه آمن ومؤسسة الغذاء والدواء قد أجازته"، بحسب الرأي.

وأوضح المهيدات أن "المطعوم لم يكن مسجلًا، لأنه لا يوجد وكيل تقدم بطلب تسجيله أصوليًا. مشددا على أن عدم تسجيله لدى المؤسسة لا يعني عدم مأمونيته"، مبينا أن أ"ي دواء أو مطعوم يفترض تسجيله قبل أن يتم تداوله، لذلك أصدرت المؤسسة قرار بالسماح بالاستيراد"، لافتا إلى أن "المؤسسة طلبت من الجهة المنتجة الوثائق اللازمة، وبعد فحصها أجازت المؤسسة المطعوم".