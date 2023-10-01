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الزراعة: نعمل على تأمين كل احتياجات المواطنين لتحقيق الأمن الغذائى

10/1/2023 2:28:29 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الأمن الغذائي مكون من مكونات تخص الامن القومي المصري، ونحاول تأمين كل احتياجات المواطنين، قائلا: "عشان نحقق الأمن الغذائي لازم يكون في محاور أولها توسيع المساحات المنزرعة لتحقيق اكتفاء ذاتي بشكل أكبر".



وأضاف الدكتور محمد القرش، خلال لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة أن من ضمن عوامل تحقيق الأمن الغذائي تنويع مصادر الاستيراد لتأمين حاجات المواطن، فضلا عن التنسيق مع وزارة التموين والجهات المعنية داخل الدولة لإتاحة ما يتم انتاجه داخل الدولة.



وتابع: "في اربع محاور رئيسية للقياس الامن الغذائي، أولها الإتاحة وثانية إمكانية وسهولة الوصول بسهولة للمواطن، وأيضا يكون في جودة إنتاج وكل ده نشتغل عليه عشان نوفر أمن غذائي حقيقى للمواطن المصري منذ عام 2014".









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