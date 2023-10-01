الوطنية للانتخابات تعلن إشرافها المباشر على إصلاح الأعطال الفنية بعدد من مكاتب التوثيق

(MENAFN
- Youm7) قامت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، بالإشراف المباشر على إصلاح الأعطال الفنية التي طرأت بصورة مفاجئة في عدد قليل من مكاتب التوثيق، والتأكد من الناحية الفنية من عدم تكرارها مجددا، مع التوجيه باستمرار ساعات العمل في تلك المكاتب لحين تلبية طلبات جميع من تقدموا إليها من المواطنين واستصدار نماذج التأييد لهم لصالح من يرغبون من طالبي الترشح في الانتخابات.
وقالت الهيئة في بيان صحفي لها، إنه في إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات، على متابعة حُسن تنفيذ قراراتها والإجراءات التحضيرية الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وحيث إن الهيئة قد تلقت خلال الأيام الماضية، عددا من الاستفسارات وكذلك الشكاوى عبر قنوات التواصل المعلنة من جانبها مع جمهور المواطنين وكذلك كافة المعنيين بالاستحقاق الانتخابي، تؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات على أنها تراعي في كافة إجراءاتها ما نص عليه القانون وقرارات مجلس إدارة الهيئة والتي تستهدف جميعها تذليل أية عقبات قد تواجه المواطنين، والتحقيق في أية شكاوى قد ترد إليها وتتعلق بحدوث مخالفات أو أخطاء، والتدخل لتصحيحها وإعمال حكم القانون بشأنها.
ورد إلى الهيئة خلال الأيام الماضية عدد من الاستفسارات وكذلك شكاوى، تفيد بوجود زحام كبير أمام عدد من مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق المخصصة بصورة كلية لاستصدار نماذج التأييد لطالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية، كما تضمنت الشكاوى الواردة أن عددا قليلا من مكاتب التوثيق قد تعطل بها نظام العمل الإلكتروني لفترة وجيزة من الوقت، الأمر الذي أدى إلى حدوث تكدس أمام تلك المكاتب من المواطنين الذين أبدوا رغبتهم لاستصدار نماذج التأييد لطالبي الترشح، سارعت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى التدخل الفورى، وأصدرت تعليماتها.
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