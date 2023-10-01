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وزير الاتصالات: إطلاق مدارس التكنولوجيا التطبيقية لبناء جيل جديد من الفنيين المَهَرة

10/1/2023 2:28:29 PM
(MENAFN- Youm7)



أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم إطلاق مدارس التكنولوجيا التطبيقية لبناء جيل جديد من الفنيين المَهَرة، مشيرًا إلى أنه تم افتتاح 12 مدرسة باستثمارات 600 مليون جنيه، وأن هدفنا الوصول الى ٢٧ مدرسة في جميع محافظات الجمهورية.





جاء ذلك خلال استعراض وزير الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات لإنجازات القطاع خلال تسع سنوات، فى إطار فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة. بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.







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