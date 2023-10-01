العاهل الأردنى يشدد على ضرورة جودة الخدمات لأهالى القدس الشريف

MENAFN - Youm7) شدد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى على ضرورة المحافظة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وللأهل فى القدس الشريف، معربا عن تقديره للجهود المبذولة فى المحاكم ودعمه لما يقدمونه.

جاء ذلك خلال تسلم العاهل الأردنى فى قصر الحسينية، اليوم الأحد، نسخة من التقرير السنوى لأوضاع المحاكم الشرعية وسير الأعمال فيها لسنة 2022.





وأكد العاهل الأردني، خلال استقباله قاضى القضاة الدكتور عبد الحافظ الربطة ورئيس المحكمة العليا الشرعية القاضى الدكتور كمال الصمادى، أهمية الاستمرار فى تطوير البنية التحتية للمحاكم الشرعية وتعزيز الكفاءة لمواكبة زيادة حجم العمل.





من جهته، أكد الربطة أن عدد القضاة الشرعيين بلغ نهاية عام 2022 نحو 312 قاضياً شرعياً بزيادة مقدارها 4.3 بالمئة عن العام الذى سبقه، مشيراً إلى أن المحاكم قد فصلت فى أكثر من 117 ألف قضية بنسبة إنجاز بلغت 98.8 بالمئة من عدد القضايا الواردة إليها.





وبين أن محاكم الاستئناف الشرعية حافظت على حجم الفصل فى القضايا الواردة إليها بنسبة 99.7 بالمئة، فيما ارتفعت نسبة الحالات التى نظرتها مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسرى فى عام 2022 بمقدار 20.3 بالمئة مقارنة بالعام 2021.





وأشار إلى أن المجموع التراكمى لعدد بطاقات الأسرة الإلكترونية المخصصة لصرف المبالغ المحكوم بها فى محاكم التنفيذ وصل لأكثر من 101 ألف بطاقة فى نهاية عام 2022، فيما قدرت قيمة المبالغ المصروفة للمحكوم لهم من خلال هذه البطاقات بنحو 43 مليون دينار.





ولفت الدكتور الربطة إلى أن الشهر الحالى سيشهد إطلاق 74 خدمة إلكترونية جديدة، وكشف أن المحاكم الشرعية بالقدس أنجزت أكثر من 37 ألف معاملة للمقدسيين، مقارنة بنحو 25 ألف معاملة فى العام الذى سبقه.