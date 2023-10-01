Sunday, 01 October 2023 11:43 GMT

الإمارات والبحرين يدينان الهجوم الإرهابى فى تركيا

10/1/2023 2:28:26 PM
(MENAFN- Youm7) أدانت الإمارات بشدة، اليوم /الأحد/، الهجوم الإرهابى الذى وقع فى العاصمة التركية أنقرة، وأسفر عن إصابة عدد من عناصر الأمن.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية - في بيان لها أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) - أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية، معربة عن تضامنها مع تركيا حكومة وشعبا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

بدورها، أدانت مملكة البحرين بشدة، اليوم /الأحد/، الهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف مقر المديرية العامة للأمن بوزارة الداخلية في العاصمة التركية أنقرة، وأسفر عن وقوع إصابات.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) - التضامن مع تركيا، ودعمها للجهود الرامية إلى مكافحة العنف والتطرف والإرهاب، معبرة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، ولتركيا وشعبها دوام الأمن والسلامة والاستقرار.




MENAFN01102023000132011024ID1107172105

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث