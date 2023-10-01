الإمارات والبحرين يدينان الهجوم الإرهابى فى تركيا

MENAFN - Youm7) أدانت الإمارات بشدة، اليوم /الأحد/، الهجوم الإرهابى الذى وقع فى العاصمة التركية أنقرة، وأسفر عن إصابة عدد من عناصر الأمن.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية - في بيان لها أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) - أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية، معربة عن تضامنها مع تركيا حكومة وشعبا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

بدورها، أدانت مملكة البحرين بشدة، اليوم /الأحد/، الهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف مقر المديرية العامة للأمن بوزارة الداخلية في العاصمة التركية أنقرة، وأسفر عن وقوع إصابات.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) - التضامن مع تركيا، ودعمها للجهود الرامية إلى مكافحة العنف والتطرف والإرهاب، معبرة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، ولتركيا وشعبها دوام الأمن والسلامة والاستقرار.







