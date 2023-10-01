تونس تدين العملية الإرهابية فى تركيا

MENAFN - Youm7) أدانت الخارجية التونسية بشدّة العملية الإرهابية التى وقعت اليوم /الأحد/ بالعاصمة التّركية أنقرة واستهدفت مقرّ مديريّة الأمن التّابع لوزارة الداخلية.

وأعربت تونس -بحسب بيان للخارجية صدر اليوم- عن تضامنها مع تركيا، وجددت التّأكيد على رفضها المبدئى والقاطع لكلّ أشكال العنف والإرهاب والتطرّف.



ودعت الخارجية التونسية إلى ضرورة تظافر الجهود الدّولية لمكافحة هذه الآفة واستئصالها من جذورها فى كلّ أنحاء العالم.







