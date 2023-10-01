تونس تدين العملية الإرهابية فى تركيا

(MENAFN
- Youm7) أدانت الخارجية التونسية بشدّة العملية الإرهابية التى وقعت اليوم /الأحد/ بالعاصمة التّركية أنقرة واستهدفت مقرّ مديريّة الأمن التّابع لوزارة الداخلية.
وأعربت تونس -بحسب بيان للخارجية صدر اليوم- عن تضامنها مع تركيا، وجددت التّأكيد على رفضها المبدئى والقاطع لكلّ أشكال العنف والإرهاب والتطرّف.
ودعت الخارجية التونسية إلى ضرورة تظافر الجهود الدّولية لمكافحة هذه الآفة واستئصالها من جذورها فى كلّ أنحاء العالم.
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