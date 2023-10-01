ولى العهد البحرينى يؤكد الحرص المتبادل على تعزيز العلاقات الثنائية مع المملكة المتحدة

MENAFN - Youm7) أكد ولى العهد البحرينى رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الحرص المتبادل بين بلاده والمملكة المتحدة على تعزيز العلاقات الثنائية دفع بالتعاون بين البلدين نحو آفاقٍ أكثر رحابة، لافتا إلى أهمية مواصلة البناء على ما تم فى مسارات التعاون الثنائى بما يسهم فى تحقيق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على البلدين وشعبيهما.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد فى قصر القضيبية، بعمدة الحى المالى لمدينة لندن اللورد نيكولاس ليونز، حيث تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا).



وأشار الأمير سلمان إلى الدور المهم للقطاع الخاص فى رفد أوجه التعاون الاقتصادى والاستثمارى والمالى بين البلدين وأهمية الاستفادة من الفرص الواعدة للاستثمار وتعزيزها دعما للعلاقات الراسخة بين البلدين، مؤكدا الحرص على مواصلة تعزيز الشراكات القائمة ومواصلة تنميتها بما يسهم فى فتح مسارات أرحب فى القطاعات الحيوية ويصب فى تعزيز آفاق التعاون الثنائى التى تدعمها علاقات تاريخية متجذرة واتفاقيات ثنائية فى مختلف المجالات.



