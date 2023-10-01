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إعلام القاهرة تنظم حفل استقبال طلابها الجدد بمشاركة عميدة وقيادات الكلية

10/1/2023 2:28:21 PM
(MENAFN- Youm7) نظمت كلية الإعلام جامعة القاهرة صباح اليوم حفل استقبال العام الدراسي الجديد للطلاب الجدد تحت رعاية كل من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام، والدكتورة سلوى العوادلي وكيلة كلية الإعلام لشئون التعليم والطلاب، بحضور قيادات الكلية و عدد من أساتذتها وأداريى الكلية إلى جانب الطلاب القدامي من جميع أقسام الكلية وبرامجها الخاصة.



وفي مستهل فعاليات حفل استقبال الطلاب، القت الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الاعلام كلمة ترحيب عبرت فيها عن بالغ سعادتها بلقاء طلاب العام الجامعي الجديد، واوضحت خلالها للطلاب جانبا تعريفيا عن الكلية وأقسامها ونظام الدراسة بها لافتة إلى ان طلاب كلية الاعلام الجدد من الآن اضحوا من اسرة طلاب كلية الاعلام بخبراتها التي ضمت ولا تزال مواهب اعلامية متميزة، منوهة إلى أن كلية الاعلام حصلت مؤخرا على تجديد شهادات الأيزو في قطاعات الإدارة وشؤون التنظيم التعليمي لكليتها، مشيرة إلى أن كلية الاعلام حصلت مؤخرا منذ عدة أشهر على الاعتماد الدولي من مؤسسة AQAS الألمانية لبرامجها الدراسية، بما يوضح تميز كلية الإعلام اكاديميا.




واشارت عميدة كلية الاعلام إلى ان طلاب الكلية على اختلاف تاريخ تخرج دفعاتها عبر السنوات الماضية متميزون في نواحي الدراسة والانشطة الطلابية وعلامة تميز وتألق في اطار مواهب التدريب الإعلامي، داعية الطلاب إلى تعظيم ملكات التفكير والمشاركة في الأنشطة الجامعية بما يؤسس لخبرات ومعارف وتنمية ملكات الإبداع لديهم بالمشاركة في الأنشطة التي تثري المواهب وتساعد في اكتشافها.




ونوهت عميدة الكلية إلى أن كلية الإعلام جامعة القاهرة تسعى دوما إلى توفير منح تدريبية للطلاب الاوائل في كافة اقسام الكلية بالتعاون مع مراكز التدريب والانتاج الاعلامي والمؤسسات الاعلامية الرائدة، مشيرة إلى استعدادها لتلقي مقترحات او شكاوى الطلاب من مختلف سنوات الدراسة ، بما ييسر لهما سبل العملية التعليمية .




وأعربت الدكتورة حنان جنيد عن بالغ تقديرها للدور الذي يقوم به الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة ودعمه الكامل والمستمر للكلية وحرصه على استمرار تميزها باعتبارها كلية ذات مكانة خاصة لما تملكه من خبرات وتأثير مجتمعى وتفاعلها مع قضايا الوطن فى مرحلة بناء الجمهورية الجديدة.






وخلال كلمتها عبرت الدكتورة سلوى العوادلي وكيلة الكلية عن سعادتها باستقبال طلاب العام الدراسي الجديد منوهة إلى أن الدراسة فى كلية الإعلام تعد أداة يتم تعزيزها بالتدريب والتطوير لمهارات الطلاب من خلال تسخير كافة معامل الكلية واستديوهاتها لتدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، وذلك بالتعاون مع كافة أقسام الكلية وشركاء التعاون من مؤسسات الإعلام التي ترحب دوما بتدريب طلاب كلية الإعلام، مشيرة إلى أن حصول كلية الإعلام وبرامجها الدراسية على الاعتماد الدولي يعد استكمال لحلقات التميز وقيم الرسالة التي ترسخها كلية الإعلام جامعة القاهرة وتحدد في الأصالة والريادة.



ونوهت وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب إلى ان الحياة الجامعية لطلاب كلية الإعلام لا يجب أن تقتصر فقط على جانب الدراسة فقط، بل يتخطى الأمر ذلك إلى قيام الطلاب بالمبادرة والاشتراك في أنشطة إدارة رعاية الشباب بالكلية والمشاركة في انتخابات اتحاد الطلاب بما يؤسس لفكرة المشاركة الديمقراطية وصنع القرار لدى الطلاب.






وفي كلمتها أشارت الدكتورة وسام نصر وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث إلى أن طلاب كلية الإعلام دوما ما يثبتون دوما بعد التخرج انهم من أفضل العناصر في الممارسات الإعلامية بمختلف وسائل الإعلام، وإعداد البحوث العلمية، موضحة بأن طلاب كلية الإعلام من العناصر المتميزة بشهادة الخبراء وقيادات المؤسسات الإعلامية التى تفتح أبوابها دوما لاستقبال الطلاب للتدريب أثناء الدراسة،ومح فرص العمل لمن يثبت جدارته، مشيرة إلى أن رحلة الطلبة في كلية الإعلام جامعة القاهرة لابد وأن تشتمل على الاهتمام بالجانب البحثي والاكاديمي لإنتاج بحوث ودراسات في مجال الإعلام وهو ما يقتضي الأهتمام بمادة مناهج البحث الإعلامي والتي تعد اساسا لازما لتأهيل الطلبة في مرحلة ما بعد التخرج من برنامج البكالوريوس إلى مرحلة التقدم لنيل درجات الماجستير والدكتوراه في مجالات الإعلام وتفريعاتها في الصحافة، الاذاعة والتليفزيون، والعلاقات العامة والإعلان.






من جانبها قدمت الدكتورة ثريا أحمد البدوي الأستاذ ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلان عرضا شاملا وافيا عن قسم العلاقات العامة وما يقدمه لطلابه من خبرات معرفية وتطبيقية متميزة، موضحة بإن الدراسة في كلية الإعلام تتكامل فيها الدراسة النظرية مع التطبيقات العملية والتي تساهم في صقل مهارات الطلاب وتنمية ملكات التفكير ونواحي الابتكار لديهم، داعية طلبة كلية الإعلام إلى الأهتمام بجانب النشاطات الجامعية وعدم قصر الحياة الجامعية على جانب الدراسة فقط.






ولفتت رئيس القسم إلى أن أقسام كلية الإعلام ومنها قسم العلاقات العامة والإعلان تساهم بقوة في تنمية مهارات الطلاب بما يتوافق مع سوق العمل واعداد خريج متميز في كافة جوانب العمل الإعلامي والمهني، موضحة بإن طلاب كلية الإعلام من الكوادر المتميزة في النواحي العلمية والأخلاقية وأن طالب كلية الإعلام عليه ان يسعى لاستغلال فرصة وجوده كطالب جامعي للاستثمار في المشاركة بكافة الأنشطة التي تساهم في دعم فرصته عند التخرج من خلال تنمية مهاراته وصقل مواهبة.






ولفت الدكتور أشرف جلال رئيس قسم الاذاعة والتليفزيون إلى أن طالب كلية الإعلام جامعة القاهرة يعد مثالا يحتذى به بين باقي طلاب كليات الإعلام الأخرى، داعية الطلاب إلى الاهتمام بحضور محاضرات المواد الدراسية والاهتمام بالتعرف على كافة الأنشطة الجامعية والمشاركة فيها، منوها إلى أن قسم الاذاعة والتليفزيون يسعى من خلال برامجه الدراسية المعتمدة مؤخرا إلى تقديم خبرات تدريبية تعادل ١٤٠ ساعة تدريبية يحصل عليها الطلاب خلال فترة الدراسة بالقسم إضافة إلى إمكانيات البث المباشر والتدريب عليه والذي تخدمه امكانات كلية الإعلام والتي تعمل بكامل طاقاتها واستوديوهاتها لتقديم خدمة تعليمية تليق بطلبة كلية الإعلام جامعة القاهرة.






من جانبه، ألقى الدكتور محمود يوسف الأستاذ بقسم العلاقات العامة كلمة أوضح خلالها تاريخية فكرة إنشاء كلية الإعلام وتاريخ رموز اساتذتها ومنهم الدكتورة عواطف عبد الرحمن الأستاذ بقسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، موضحا بأن كلية إعلام رائدة اخرجت العديد من الدفعات والأجيال من الطلاب على طوال تاريخها، واضحت رمزا بكافة اساتذتها الحاليين والقدامى والذي يستعان بهم في مجالات مؤسسات الدولة كمستشارين اعلاميين بكافة خبراتهم المهنية والأكاديمية.






وأشار استاذ العلاقات العامة إلى كلية الإعلام جامعة القاهرة تعد الايقونه التاريخي في الشرق الأوسط بين باقي كليات الإعلام وأن من بين جدرانها تخرج أساتذة كليات الإعلام الأخرى، داعيا الطلاب إلى تعظيم فرصة تواجدهم في كلية الإعلام واعتبارهم سفراء لكليتهم وممثلين عنها في كافة نواحي التميز والاهتمام بتعزيز ملكات التدريب وصقل المهارات الإعلامية واللغوية لديهم بما ينمي من فرص انتاجهم لمواد إعلامية متقنة.




وخلال كلمته قال الدكتور محرز غالي منسق برنامج الصحافه التلفزيونيه في كلية الإعلام جامعة القاهرة ان كلية الإعلام تسعى دوما إلى مواكبة احتياجات خريجيها مستقبلا، منوها إلى أن قسم الصحافة في كلية الإعلام طرح خلال العام الجامعي الجديد عدة برامج جديدة لتأهيل خريجيها ومنها برنامج الصحافه التلفزيونيه وبرنامج الصحافة المطبوعة والرقمية، وأن برنامج التأهيل يسعى أن يعزز قدرات الطلبة بالتأهيل والتدريب المستمر على احتياجات سوق العمل، لافتا إلى أن قسم الصحافة وجميع أقسام الكلية تسعى إلى تقديم خدمة تعليمية متميزة تليق بمعايير الدراسة في مجال الإعلام




بدورها، قالت الدكتورة عواطف عبد الرحمن الأستاذ بقسم الصحافة ان الدراسة الجامعية هي جزء من الحياة الجامعية للطلاب وأن الامر يستوجب من الطلبة التعرف على حقوقهم وواجباتهم في الحياة الجامعية، داعية الطلاب إلى الاهتمام بمجالات الدراسة إلى جانب الأنشطة الجامعية الثقافية والفنية وغيرها وأن يهتم الطلاب بالتعرف على تاريخ مصر الحديث والمعاصر والقديم، وأن يجعلوا من علاقات زمالاتهم اساسا للتواصل الإنساني لأجل تعزيز الجانب النفسي والارتباط بين الطلبة واقرانهم بما يساهم في تنمية العمل الجماعي، إضافة إلى الاهتمام بمجال دراسة مستقبل الإعلام وتداعياته الحالية وتأثيراتها في المستقبل، مستشهدة في ذلك باهتمام القطاعات الأكاديمية الغربية بمجال المستقبليات.






واختتم الدكتور أحمد خطاب كلمة اساتذة منصة الاحتفال باستقبال طلبة كلية الإعلام بالتأكيد على أن طلاب الكلية هم ممثلين عن الكلية وكسفراء لها داخل وخارج اروقة الكلية، داعيا الطلبة إلى استثمار حياتهم الجامعية فيما يفيد في تنمية الجانب الفكري والوجداني والعلمي لديهم. وتضمنت فعاليات الاحتفالية عرضا غنائيا من عشيرة الجوالة في كلية الإعلام جامعة القاهرة، اعقبه تسليم جائزة خاصة من الفرقة لعميدة كلية الإعلام احتفالا ببدء الدراسة الجامعية، وأعقب ذلك تعريف الطلاب بطريقة تسجيل المواد الدراسية.

















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