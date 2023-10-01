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محافظة الجيزة تشن حملات على الورش غير الملتزمة بمواعيد الغلق

10/1/2023 2:28:20 PM
(MENAFN- Youm7) شنت محافظة الجيزة من خلال حي إمبابة حملات مفاجئة لغلق الورش غير الملتزمة بمواعيد الغلق والتي تمارس أنشطة تصدر عنها ضوضاء ولا تلتزم باشتراطات الحماية المدنية، وذلك استجابة لمواطني شوارع النيل والعامل الأول مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



ومن جانبه، شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على مواصلة شن الحملات والمتابعة الدورية لمنع تكرر المخالفات، موجها رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالمحافظة وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.



وشدد محافظ الجيزة، على رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للشارع لمنع التعدي على حرم الطريق ومواجهة إشغالات المنشآت التجارية والمقاهي والباعة الجائلين؛ للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لشوارع المحافظة.













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