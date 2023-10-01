محافظة الجيزة تشن حملات على الورش غير الملتزمة بمواعيد الغلق

(MENAFN
- Youm7) شنت محافظة الجيزة من خلال حي إمبابة حملات مفاجئة لغلق الورش غير الملتزمة بمواعيد الغلق والتي تمارس أنشطة تصدر عنها ضوضاء ولا تلتزم باشتراطات الحماية المدنية، وذلك استجابة لمواطني شوارع النيل والعامل الأول مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ومن جانبه، شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على مواصلة شن الحملات والمتابعة الدورية لمنع تكرر المخالفات، موجها رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالمحافظة وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.
وشدد محافظ الجيزة، على رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للشارع لمنع التعدي على حرم الطريق ومواجهة إشغالات المنشآت التجارية والمقاهي والباعة الجائلين؛ للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لشوارع المحافظة.
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