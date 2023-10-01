الوطنية للانتخابات: عدم تقييد مكاتب توثيق تأييد مرشحى الرئاسة بساعات العمل الرسمية

MENAFN - Youm7) أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشاروليد حمزة، إنه في إطار حرص الهيئة علي متابعة حسن تنفيذ قراراتها والإجراءات التحضيرية الخاصة بالانتخابات الرئاسية، عن توجيهها جميع مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقارى، والمخصصة بصورة كلية لاستصدار نماذج التأييد لطالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية، باستصدار نماذج التأييد بالاستمرار في تلبية طلبات المواطنين حتى ساعات العمل الرسمية المحددة لها، وفي حالة وجود تكدس وأعداد كبيرة من المواطنين أمام أحد المكاتب أو بعضها، تستمرفي العمل دون التقيد بأوقات وساعات العمل الرسمية المحددة، ولحين تلبية طلب آخر مواطن يكون قد تواجد أمامها قبل مواعيد الإغلاق.

كما قررت تزويد مكاتب التوثيق التي تشهد إقبالا من المواطنين، بأعداد إضافية من الموظفين المدربين وكذلك بالأجهزة الإلكترونية اللوحية (تابلت) المخصصة لاستصدار نماذج التأييد في سبيل تسريع وتيرة استصدار نماذج التأييد والقضاء التام على الزحام بتلك المقار.

ويتضمن الجدول الزمني للعملية الانتخابية جميع الإجراءات والمواقيت الخاصة بالعملية الانتخابية، منذ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وحتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويشترط فيمن يترشح رئيس للجمهورية توفر الشروط الآتية:

1-أن يكون مصريا من أبوين مصريين

2-ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى

3-أن يكون حاصلا على مؤهل عالٍ

4-أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية

5-ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره

6-أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا

7-ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية

8-ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية





ويشترط لقبول طلب الترشح لرئاسة الجمهورية:

1- أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب

2- أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح