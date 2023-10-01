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توسعة ورصف طريق الخدمة أسفل محور عمرو بن العاص الجديد.. فيديو

10/1/2023 2:28:19 PM
(MENAFN- Youm7) نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب" فيديو لأعمال توسعة ورصف طريق الخدمة أسفل محور عمرو بن العاص الجديد، لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين نظراً لانتهاء العديد من الأعمال الإنشائية الخاصة بالمحور، وقرب موعد تشغيله تجريبيا.



وتشمل أعمال التطوير أسفل وبمحيط محور عمرو بن العاص الجديد، والذي يربط بين القوس الجنوبي للطريق الدائري (بمنطقة تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالي للطريق الدائرى (بمنطقة منشأة البكارى)، بطول 4,5 كم، وعرض 12 حارة مرورية، أعمال توسعة ورصف وإنشاء أرصفة مشاة وتنسيق عام للطرق الموازية له، بالإضافة إلى إنشاء ساحات انتظار لمنع الوقوف العشوائي للمركبات بمسار الطريق بعد افتتاح وتشغيل المحور.



ويستهدف المحور الجديد زيادة انسيابية الحركة المرورية بالمحافظة وإقليم القاهرة الكبرى، من خلال الربط بين شمال وجنوب محافظة الجيزة، وإعادة توزيع الحركة المرورية لتخفيف الضغط المرورى على شوارع الهرم وفيصل ومحور محمد أنور السادات، وتخفيف الاختناقات المرورية بمدينة الجيزة، وتقليل مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائري مما يساهم فى خفضالتلوث، وتقليل وقت الرحلات، وتوفير استهلاك الوقود.





















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