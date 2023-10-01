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الدفاع الروسية: القضاء على 300 جندى أوكرانى واعتراض صاروخين باليستيين

10/1/2023 2:28:17 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الأحد/، القضاء على 300 جندى أوكرانى وإسقاط طائرة "سو-25" و37 مسيّرة، وتدمير عشرات الآليات والمعدات العسكرية لقوات كييف خلال اليوم الماضي.

وقالت الوزارة - فى بيان نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن القوات الروسية أحبطت 10 هجمات نفذتها القوات الأوكرانية على محور دونيتسك وتمكنت من القضاء على أكثر من 150 جنديا.


وأشارت الى أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت مقاتلة من نوع "سو-25" و37 طائرة مسيرة واعترضت 5 صواريخ من نوع "هيمارس" الأمريكية. وعلى محور كوبيانسك بمقاطعة خاركوف، أوضحت القضاء على 25 جنديا أوكرانيا وتدمير شاحنتين، وفى محور خيرسون تم القضاء على حوالى 30 عسكريا أوكرانيا وتدمير عربات ومعدات عسكرية.


وأوضحت الوزارة أنه على محور زابوروجيا قُتل ما لا يقل عن 30 جنديا أوكرانيا وتم تدمير عدد من الآليات العسكرية، وفى اتجاه جنوب دونيتسك صدت القوات الروسية 4 هجمات شنتها قوات كييف وتمكنت من القضاء على عشرات الجنود. بينما على محور كراسنو-ليمان صدت القوات الروسية 3 هجمات وتمكنت من القضاء على 65 جنديا أوكرانيا.


كما صرحت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوى اعترضت صاروخين باليستيين أوكرانيين من طراز "جروم-2" فى شبه جزيرة القرم.


وقالت الوزارة: "فى حوالى الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت موسكو... أحبطت أنظمة الدفاع الجوى محاولة من نظام كييف لتنفيذ هجوم على منشآت على أراضى الاتحاد الروسى باستخدام صاروخين باليستيين قصيرى المدى، واعترضتهما فى الجو".


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