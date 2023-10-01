نائب رئيس الدوما: ارتفاع حجم التبادل التجارى بين روسيا وأمريكا اللاتينية الى 20 مليار دولار

MENAFN - Youm7) أعلن نائب رئيس مجلس "الدوما" الروسى، ألكسندر جوكوف، ارتفاع حجم التبادل التجارى بين روسيا ودول أمريكا اللاتينية بنحو الربع ليصل إلى 20 مليار دولار.

وقال جوكوف -فى تصريحات على هامش المؤتمر البرلمانى بين روسيا وأمريكا اللاتينية، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الفضائية اليوم /الأحد/- إن روسيا ودول أمريكا اللاتينية لديها إمكانات كبيرة للتعاون الاقتصادي، الذى لا يتوقف عن التقدم، مشددا على أن التعاون بين الجانبين مبنى على مبادئ المنفعة المتبادلة والمساواة.



وأشار إلى أن العالم يعيش تحولا سياسيا وماليا، إذ تتراجع حصة الدولار واليورو فى احتياطيات العديد من الدول، بما فى ذلك روسيا ودول أمريكا اللاتينية، مضيفا أن المؤتمر البرلمانى سيبحث قضايا متعلقة بالتغيرات فى الخدمات اللوجستية فى العام.



يذكر أن المؤتمر البرلمانى بين روسيا وأمريكا اللاتينية الأول انطلق بمبادرة من مجلس "الدوما" فى موسكو، أول أمس الجمعة، ويختتم فعالياته غدًا الإثنين.







