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ارتفاع كبير فى أسعار البنزين والديزل بأمريكا وسط تخفيضات الإنتاج

10/1/2023 2:28:16 PM
(MENAFN- Youm7) ارتفعت أسعار البنزين والديزل فى أمريكا وسط تخفيضات الإنتاج واسعة النطاق من قبل روسيا والسعودية، وحسب شبكة روسيا اليوم" الروسية، فإنه“بعد خفض الإنتاج على نطاق واسع من قبل موسكو والرياض، ارتفعت أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل”.



كما حظرت روسيا صادرات الوقود، مما أدى إلى ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة، ولفتت إلى أنه“من الواضح أن واشنطن لا تعرف ماذا تفعل: لقد تم بالفعل بيع نصف احتياطياتها في الأسواق العالمية لمحاولة خفض الأسعار المحلية”.



وأضافت أن“الاحتياطى استنفد فى الوقت الحالى، وهذا قد يدمر تصنيف الرئيس الأمريكى، جو بايدن، بالكامل قبل الانتخابات”.







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