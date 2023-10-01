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سوناك ينتقد وزير الدفاع البريطانى بسبب محاولته إرسال قوات إلى أوكرانيا

10/1/2023 2:28:16 PM
(MENAFN- Youm7) انتقد رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك، اليوم، جرانت شابس بعد أن اقترح إمكانية إرسال قوات بريطانية لتدريب قوات كييف فى أوكرانيا، وأصر رئيس الوزراء البريطانى على أن الفكرة التى طرحها وزير الدفاع لم تكن 'ما يحدث' وليست شيئًا 'هنا والآن'.



وجاءت هذه التعليقات بعد أن حذرت روسيا من أن المدربين البريطانيين الذين يتم إرسالهم إلى أوكرانيا سيصبحون 'أهدافًا مشروعة' وسيواجهون 'الدمار'.



وقد تم تدريب الآلاف من الأفراد العسكريين فى كييف فى المملكة المتحدة، بما فى ذلك على تكتيكات الناتو والدبابات والطائرات المقاتلة الغربية.



ومع ذلك، أشار شابس إلى أن الأمر قد يذهب إلى أبعد من ذلك بقوله إنه يود أن يرى عمليات 'التدريب والإنتاج' تتم في الدولة التي مزقتها الحرب.



وعلى الرغم من عدم وجود ما يشير إلى مشاركة القوات البريطانية في العمليات القتالية، فإن مثل هذه الخطوة ستشكل زيادة كبيرة في الدعم.



وفي منشور على تطبيق تيليغرام، رد حليف بوتين ديمترى ميدفيديف برد غاضب، قائلا إن هذه الخطوة 'ستحول مدربيهم إلى هدف قانونى لقواتنا المسلحة'.



وأضاف: «إننا ندرك جيدًا أنه سيتم تدميرهم بلا رحمة. وليس كمرتزقة، بل كمتخصصين بريطانيين فى الناتو.



وفى زيارة إلى بيرنلى مع انعقاد مؤتمر حزب المحافظين في مانشستر، قال سوناك إنه يريد أن يكون 'واضحًا تمامًا' بشأن الوضع.



وقال إن بريطانيا تقوم بتدريب المواطنين والجنود الأوكرانيين 'لفترة طويلة' داخل المملكة المتحدة.



وقال رئيس الوزراء: 'وما كان يقوله وزير الدفاع هو أنه قد يكون من الممكن في يوم من الأيام في المستقبل أن نقوم ببعض هذا التدريب في أوكرانيا'.



وأضاف: 'لكن هذا شيء على المدى الطويل، وليس هنا والآن، لن يتم إرسال جنود بريطانيين للقتال في الصراع الحالي'. هذا ليس ما يحدث. ما نقوم به هو تدريب الأوكرانيين. نحن نفعل ذلك هنا في المملكة المتحدة.



حتى الآن، تجنبت المملكة المتحدة وغيرها من أعضاء الناتو نشر قوات في أوكرانيا بأي صفة رسمية لتجنب الانجرار إلى مواجهات مباشرة.







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