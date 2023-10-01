بايدن: لن نتخلى عن أوكرانيا رغم الاتفاق لتجنب الإغلاق

MENAFN - Youm7) قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الأحد، إن الديمقراطيين توصلوا إلى اتفاق مع الجمهوريين حول دعم أوكرانيا بعد أن أبقى الكونجرس المساعدات لكييف خارج نطاق مشروع قانون الإنفاق الحكومى المؤقت الذى أدى إلى تجنب الإغلاق، بحسب سكاى نيوز.





وعندما سُئل بايدن فى مؤتمر صحفى عما إذا كان يمكنه الوثوق برئيس مجلس النواب الجمهورى كيفن مكارثى فى اتفاقات مستقبلا، أجاب "عقدنا للتو اتفاقا بشأن أوكرانيا، لذا سنكتشف ذلك".





ولم تتضح طبيعة هذا الاتفاق. وانتقد بايدن الجمهوريين لعرقلتهم محادثات الإنفاق الحكومى.





وانتقد الرئيس الديموقراطى جو بايدن الجمهوريين، داعيا رئيس مجلس النواب الجمهورى كيفن مكارثى إلى تجنب شبح إغلاق آخر عندما ينتهى الاتفاق الموقت الذى مدته 45 يوما.





وقال بايدن متحدثا من غرفة روزفلت فى البيت الأبيض "لقد سئمت وتعبت من سياسة حافة الهاوية".





وأضاف الرئيس الأمريكى "سياسة حافة الهاوية يجب أن تنتهي. ينبغى ألا تحدث أزمة أخرى".



